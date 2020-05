VIDEO - Quarto giorno di allenamenti facoltativi a Castel Volturno: Gattuso il primo ad arrivare

Quarto giorno di allenamenti facoltativi a Castel Volturno per i calciatori del Napoli. Come riportato da Sportitalia il primo ad arrivare al centro tecnico è stato Rino Gattuso che ha varcato i cancelli del Training Center poco dopo le 8.30. Come sempre, squadra divisa in tre gruppi per evitare assembramenti. Nel video postato dal Napoli alcune immagini del lavoro di questa mattina:

Anche oggi proseguono gli allenamenti individuali facoltativi! ️



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rmcBvsLkF3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 13, 2020