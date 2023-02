VIDEO - Solidarietà in Turchia: Besiktas-Antalyaspor interrotta per lancio di peluche

Per una volta l'interruzione di una partita di calcio fa notizia in chiave positiva.

Per una volta l'interruzione di una partita di calcio fa notizia in chiave positiva. Durante la sfida odierna fra Besiktas e Antalyaspor, in programma questo pomeriggio a Istanbul, migliaia di peluche e giocattoli sono volati in campo dagli spalti come gesto di solidarietà dei tifosi verso i tanti bambini sfollati dopo il terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia. Di seguito le immagini dell'emozionante siparietto al 4' della sfida di Super Lig.