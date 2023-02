VIDEO - Stella Rossa, gli ultras bruciano lo striscione sottratto ai romanisti: "Scelta amicizia sbagliata”

Lo striscione del gruppo Fedayn rubato due settimane fa è comparso oggi pomeriggio nella curva dei tifosi della Stella Rossa.

L'ormai celebre striscione di rappresentanza dei Fedayn, gruppo storico della Curva Sud della Roma, sottratto agli ultrà giallorossi con un raid dopo la gara con l'Empoli a opera degli omologhi della Stella Rossa, è riapparso oggi nella Curva del Marakanà di Belgrado in occasione del match contro il Cukaricki ed è stato bruciato dagli ultrà della Stella Rossa. Con tanto di messaggio rivolto ai tifosi capitolini: "Avete scelto l'amicizia sbagliata". Il riferimento, probabilmente, è al gemellaggio dei romanisti con i tifosi del Panathinaikos, acerrimi rivali dei supporters serbi. Non sembra esserci, quindi, nessun legame col gemellaggio tra gli ultras di Stella Rossa e Napoli, come si pensava quando ci fu il furto. Il video che ritrae questi ultimi dare fuoco alla 'pezza' dei Fedayn ha immediatamente fatto il giro del web e dei social e lo riportiamo di seguito.