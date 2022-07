VIDEO TN - Decibel Bellini saluta Koulibaly: "Ti vorremo sempre bene". I tifosi urlano il nome di KK

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Prima della presentazione della squadra, in Piazza Madonna della Pace, in quel di Dimaro, il conduttore della serata Decibel Bellini ha voluto salutare Kalidou Koulibaly, coinvolgendo ovviamente i tanti tifosi accorsi in Val Di Sole. "Voglio fare un saluto a un calciatore che è stato speciale per me, per i tifosi, per tutti. Gli vogliamo tanto bene e gliene vorremo sempre. Vorrei salutare un calciatore che ha vestito la maglia numero 26 e che si chiama Kalidou", le parole dello speaker del 'Maradona', a cui i i tifosi rispondono puntuali, come allo stadio, "Koulibaly", per tre volte.