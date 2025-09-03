Voti al mercato, Gazzetta: "Napoli in vetta da 8!", sorpresa tra le prime sei

Oggi alle 14:00Notizie
di Fabio Tarantino

Su Instagram La Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica del mercato delle squadre italiane. In vetta c'è il Napoli con un 8 pieno, poi tutte le altre con Como che ha 7+ e con Inter, Juve, Milan e Torino a 7. Per Roma, Fiorentina e Atalanta voto 6.5. Senza voto la Lazio per il blocco mercato, in basso anche Cagliari, Sassuolo, Verona e Parma con 5.5. Il Napoli ha concluso la campagna di rafforzamento con nove giocatori nuovi: De Bruyne, Lang, Marianucci, Beukema, Lucca, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Elmas, Hojlund. Un organico ora rinforzato in vista del ritorno in Champions e col doppio impegno per gli azzurri che dopo la sosta giocheranno ogni tre giorni. 

