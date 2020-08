Zielinski a pranzo con Totti: prove di futura collaborazione per l'ex giallorosso?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di gonfialarete.com, Francesco Totti e Piotr Zielinski si sono ritrovati in un noto ristorante di Varcaturo. Sono le prove per una futura collaborazione? E' successo nel giorno in cui Totti era andato a Castelvortuno per salutare Gattuso. Il polacco con Totti? Improbabile perché il centrocampista polacco è molto legato al suo agente storico, Bartlomiej Bolek. Ma il contatto c’è stato e la stretta di mano pure.