Gila-Rabiot e Milinkovic via? Ne parliamo su Radio TuttoNapoli, dalle 11 c'è "Pausa Caffè"
Radio Tutto Napoli non si ferma mai. Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 11 con Pausa-caffè con Salvaotre Amoroso e Giovanni Annunziata e poi dalle 13, proseguirà con Cronache azzurre con Christian Marangio e Gennaro De Lena e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o chiamarci allo 081-17974125
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