Italia ripescata? Il pres. Fifa Infantino: "Auguro buon Mondiale all'Iran"
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"Auguro loro il meglio possibile mentre sta per iniziare la loro quarta compagna consecutiva per la Coppa del Mondo"
L'Italia ha ancora possibilità di partecipare al Mondiale 2026? Le chance di ripescaggio a causa della situazione geopolitca in Iran si sono affievolite con il passare delle settimane, e nelle ultime ore è arrivato un annuncio "ufficioso" da parte di Gianni Infantino. Il presidente FIFA, infatti, sta facendo i suoi auguri a tutte le nazionali in gara e non ha mancato quella iraniana:
"Auguro loro il meglio possibile mentre sta per iniziare la loro quarta compagna consecutiva per la Coppa del Mondo". Dichiarazioni che sembrano decisamente una conferma della partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale, con l'Italia che quindi resterà a casa come previsto, essendo stata eliminata in finale play-off dalla Bosnia ed Erzegovina.
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