Radio TN Altamura: "McTominay devastante! Lang non ruba l'occhio, ma visto che applicazione?"

Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Spalletti ha sbagliato l'impostazione tattica della partita. Un po' mi aspettavo che non venisse a prendere alto il Napoli, sarebbe stato un suicidio. Ma non mi aspettavo una Juventus così impaurita, così arroccata nella propria metà campo. Anche perché se vuoi stare basso e ripartire devi avere un po' di qualità a centrocampo e la Juventus, Locatelli a parte, non aveva qualità in mezzo al campo. Il piano-partita di Spalletti ha consegnato il pallino in mano al Napoli. Un Napoli indiavolato che ha incanalato subito la partita. Il Napoli ha vinto con ampio merito. Il pareggio sarebbe stato una beffa, un risultato ingiusto.

Una chiave del secondo tempo è stata la prestazione di McTominay, che nella ripresa ha dominato il centrocampo, è stato devastante. Conte credo avesse messo in preventivo di lasciare più spazio a Locatelli nella giocata, nel primo tempo, battezzandolo come il calciatore della Juventus con meno inventiva. Ma nella ripresa McTominay ha giganteggiato. Il Napoli ha ampiamente meritato il risultato.

Politano? Con lui il Napoli è più equilibrato. Neres e Lang sono due attaccanti esterni, non puoi chiedergli lo stesso lavoro che fa Politano, ossia da cursore a tutta fascia. Loro rendono al meglio se sgravati dai compiti di copertura. Neres è devastante, in Serie A fa la differenza. Lang non avrà rubato l'occhio, è vero, ma ha fatto una partita di grandissima sostanza, oltre ad aver messo lo zampino nel secondo gol. Ha avuto grande applicazione tattica. Ma non boccerei Politano, che ha tirato la carretta per tantissimo tempo, è un giocatore prezioso, super intelligente, si è trasformato in un soldatino a tutta fascia".