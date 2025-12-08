Podcast Da Torino, Lionetti: "La Juve perde da 7 anni a Napoli per un solo motivo"

Franco Lionetti, giornalista di Radio Bianconera, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli.

In campo, quanto pesa il rimpianto Buongiorno per la Juve? "Non è un caso individuale. Il vero rimpianto della Juventus è una rosa qualitativamente insufficiente e una gestione dirigenziale caotica: tre dirigenze in tre anni, quattro allenatori, nessuna continuità. Buongiorno è forte, ma il problema è sistemico. La Juve perde a Napoli da sette stagioni consecutive: non si spiega solo con un difensore mancato".

Gli errori societari vengono da lontano? "Assolutamente sì. Il pasticcio dirigenziale degli ultimi tre anni pesa più di ogni scelta tecnica. Elkann, due settimane fa, ha ribadito l’impegno della famiglia verso la Juventus, ma il nodo non sono i soldi: è la competenza delle persone scelte per gestire l’area sportiva. L’arrivo di denaro non è stato accompagnato da investimenti mirati".

E il Napoli? È davvero da scudetto? "Il Napoli visto al Maradona è una delle grandi favorite, forse la principale insieme all’Inter. Una squadra solida, convinta e nettamente superiore alla Juventus in ogni reparto".