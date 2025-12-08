Silvestre: "Conte ha un marchio di fabbrica e l'ha dimostrato ancora una volta"
Domenico Silvestre, giornalista di La Bussola Tv, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Trarre il meglio dalle difficoltà è un marchio di fabbrica di Conte. Il Napoli sembra aver completamente cambiato marcia, ieri con la Juventus si è visto perché i bianconeri parevano lo sparring partner. Il Napoli poteva vincere almeno con un paio di gol di vantaggio. Questa è una cosa che, guardando la storia, non capita spesso.
Il Napoli ha trovato la squadra. Numericamente è corta. Elmas si è inventato regista, Neres è diventato il giocatore che serviva. Questo non vuol dire che Politano non abbia una sua utilità, ma lo spunto e la gamba di Neres Politano non ce l'ha. Poi Spalletti ha avuto qualche scelta suicida, come quella di mettere Cabal sulla fascia di Neres, tra l'altro con Koopmeiners accanto.
