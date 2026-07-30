Podcast L'astrologo Sorrentino: "Il cielo sorride al Napoli, può essere l'anno del quinto Scudetto"

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Riccardo Sorrentino analizza il futuro del Napoli e della Nazionale: gli astri premiano Allegri e Roberto Mancini.

Riccardo Sorrentino, astrologo e ospite della trasmissione Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. ha analizzato sotto il profilo astrologico il futuro della Nazionale italiana e del Napoli, soffermandosi sulla scelta di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e sulle prospettive della squadra di Massimiliano Allegri.

Roberto Mancini è la scelta giusta per la Nazionale anche secondo gli astri?

"Con Roberto ho un rapporto di amicizia da venticinque anni, ci sentiamo tutte le settimane. Lui sperava davvero di tornare e aveva ricevuto anche delle rassicurazioni private, con una stretta di mano. Aveva già dichiarato pubblicamente che gli era dispiaciuto lasciare la Nazionale. Le sue dimissioni non erano legate ai soldi, ma al fatto che Gravina voleva rivoluzionare il suo staff tecnico e lui non accetta ingerenze nel suo lavoro. Dal punto di vista astrologico siamo passati da Andrea Pirlo, del Toro, che avrebbe avuto un anno con Giove contrario, a Roberto Mancini, del Sagittario, che invece avrà un Giove fortissimo per dodici mesi. È il periodo ideale per ricostruire la Nazionale. Le capacità le ha sempre dimostrate: all'Inter ha costruito la squadra che poi avrebbe vinto il Triplete, mentre al Manchester City ha posto le basi per il ciclo di successi arrivato negli anni successivi."

Che stagione sarà per il Napoli di Allegri?

"Sono molto ottimista. Il Napoli è del segno del Leone e ha un tema natale protetto da Giove, entrato proprio nel segno il 1° luglio 2026 e favorevole fino a luglio 2027, quindi per tutta la stagione. Molti allenatori delle principali rivali non avranno un cielo altrettanto favorevole: Conte, dopo aver vinto lo Scudetto, avrà un Giove sfavorevole, così come Fabregas. Gasperini avrà Giove opposto, mentre la Juventus non godrà di un cielo favorevole. Per questo credo che possa essere davvero l'anno del quinto Scudetto del Napoli."

Quanto potrà incidere il mercato?

"Il mercato sarà fondamentale. I segni meno favoriti quest'anno sono Toro e Scorpione. Nel Napoli ci sono calciatori appartenenti a questi segni, come Rrahmani, Anguissa, Olivera e Beukema. Personalmente avrei cercato profili di altri segni, come Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli o Bilancia, che godranno di un cielo migliore. Per esempio, ho sempre apprezzato l'idea di Rabiot. Bene anche il rinnovo di Meret, che è Ariete e quest'anno farà molto bene. Sono fiducioso, ma il mercato dovrà dare una mano: le stelle aiutano, ma poi sono sempre il lavoro e le scelte a fare la differenza."