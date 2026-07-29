Ufficiale Restyling Maradona, approvato il progetto: via libera della Giunta per Euro 2032

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Approvato il restyling del Maradona: progetto pronto per la candidatura a Euro 2032.

La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Il provvedimento, proposto dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di candidatura dell'impianto partenopeo a ospitare gli Europei del 2032. Il dossier, composto da circa 500 elaborati e già approvato dalla Conferenza dei Servizi, sarà trasmesso entro il 31 luglio a FIGC e UEFA, rispettando la scadenza fissata per il completamento della documentazione.

Restyling senza fermare il calcio, presentazione il 4 agosto

Il progetto prevede un importante intervento di riqualificazione architettonica e ingegneristica, con l'obiettivo di valorizzare l'identità storica dello stadio, richiamando lo storico "Stadio del Sole" e la tradizione del Calcio Napoli. I lavori saranno finanziati dalla Regione Campania con il cofinanziamento del Comune di Napoli e saranno organizzati in modo da garantire, in ogni fase del cantiere, la piena utilizzabilità dell'impianto per le partite. Tutti i dettagli dell'intervento saranno illustrati martedì 4 agosto, alle ore 12.15, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, nel corso della conferenza stampa alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore Edoardo Cosenza.