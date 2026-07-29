Ufficiale Ritiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi

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La SSC Napoli sul proprio sito ufficiale ha aggiornato tutte le tappe e le date utili per gli eventi legati al ritiro di Castel di Sangro. "La società è lieta di comunicare ai propri sostenitori che dal 30 luglio al 13 agosto 2026 inizierà il proprio ritiro estivo a Castel di Sangro, nella splendida cornice abruzzese.

Le tre amichevoli del Napoli a Castel di Sangro

Queste le tre gare amichevoli del Napoli in Abruzzo. Bisognerà prenotarsi per accedere al Patini. Per acquistare i biglietti dei match questo il link utile per prenotarsi. Ecco le date:

Mercoledì 5 agosto alle ore 18:30 Napoli-Osasuna presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Sabato 8 agosto alle ore 21:00 Napoli-Celta Vigo presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 Napoli-Aris Salonicco presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Come prenotarsi per gli allenamenti del Napoli

Anche per gli allenamenti bisognerà prenotarsi. Le prenotazioni a ogni singolo allenamento saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento posti. Qui il link utile per la prenotazione.

Lo spazio per i tifosi al Villagge SSC Napoli: come prenotarsi

Come di consueto, sarà predisposto uno spazio dedicato al Village, all'interno del quale saranno allestiti uno store e una zona dedicata all'area espositiva, con i memorabilia della SSC Napoli che consentiranno ai nostri sostenitori di ripercorrere tutti i momenti storici e indimenticabili del centenario azzurro. Le prenotazioni per ogni singolo ingresso all'area espositiva (qui il link utile) saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento dei posti disponibili". Per gli eventi in piazza non c'è bisogno di prenotazione.