Vice Di Lorenzo, spunta El Ouahdi: il Genk chiede 15mln

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Manna segue El Ouahdi: il terzino del Genk è valutato 15 milioni di euro.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per individuare il vice di Giovanni Di Lorenzo. La priorità della dirigenza azzurra resta quella di inserire un esterno destro capace di alternarsi con il capitano nel corso della stagione, garantendo qualità e affidabilità in un'annata ricca di impegni tra campionato e coppe.

El Ouahdi nel mirino del Napoli, c'è anche la Roma

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, nelle ultime ore il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe intensificato i contatti per Zakaria El Ouahdi, laterale destro del Genk. Classe 2001, il marocchino è un profilo duttile, in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo quando necessario. Sul giocatore si era informata anche la Roma nei giorni scorsi per conoscere la sua situazione contrattuale. Il Genk, però, valuta il cartellino di El Ouahdi intorno ai 15 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per un'eventuale trattativa.