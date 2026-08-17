Podcast Badiashile-Napoli, Imparato: "Se torna quello del Monaco vado a Pompei a piedi..."

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Il Napoli ha definito l'arrivo di Benoit Badiashile che domani sarà in Italia. Dopo giorni di stallo, l'affare è concluso. Ne ha parlato il giornalista Gaetano Imparato che è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania:

Badiashile ti convince?

"Se Badiashile è quello che stava in Francia e quindi saltiamo il periodo inglese faccio i salti di gioia e vado a Pompei a piedi. Ma se è quello dell'anno scorso che ha giocato poco o niente allora viene il dubbio degli infortuni, della tenuta. Io penso che il Napoli si sia garantito che Badiashile non avrà infortuni, avrà fatto consulti, i medici del Napoli avranno guardato le visite, poi dopo l'anno scorso per la legge dei grandi numeri, quando vai a giocare alla roulette, quando vai al casino, qualche volta esce zero".

Riprendere Juan Jesús per l'emergenza?

No, sarebbe l'ora di smetterla di richiamare Jesús, di richiamare Elmas e di andare su questa falsa riga, gente che di media sono sul 5 e il Napoli quest'anno dovrebbe, anche con i vari problemi che ha avuto, finalmente stagliarsi fra le prime 10-15 d'Europa come voleva fare De Laurentiis l'anno scorso. L'anno scorso gli infortuni hanno frenato il Napoli ed ora ha un'emergenza in difesa. Serve un difensore poi per fare in modo che Buongiorno si giochi il posto da titolare perché il Napoli ha bisogno di avere due grandi campioni come ce li ha a centrocampo o come ce li ha avuti in attacco, quindi queste figure mezze mezze io non le voglio proprio sentire. Poi se vogliamo fare la festa per le prime quattro facciamo festa e durante l'anno cerchiamo qualche sfizio, battiamo alla Juve, all'inter e siamo siamo felici e contenti come lo era Napoli anni fa. ma visto che non è così e non deve essere così, io proprio non voglio sentire queste cose".

Quanti gol ti aspetti da Hojlund?

"Io che ne farà qualcuno in più, non dico molti in più, ma ne farà di più e con più scioltezza dell'anno scorso perché inizierà ad acquisire il nuovo modo di giocare e poi secondo me se arriva la punta come ci si aspetta avrà un partner che gli permetterà di non essere l'unico solo attenzionato dalle difese avversarie e quindi devono anche variare sull'altro se si gioca con due punte, cosa che penso assolutamente Allegri farà. Mi piace molto questo modo di attaccare diverso, anche molto più veloce da quello che poteva essere l'anno scorso, poi sia chiaro, quello che dico adesso non va ad inficiare il lavoro di Cotte, sono diversità, non sono un traditore, Conte lo applaudo, però sono diversità e le segnaliamo".