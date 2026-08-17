Podcast Futuro Manna, l'annuncio di Corbo: "Firma fino al 2032! Perché è un'ottima notizia"

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Tra campo e mercato ed il rinnovo del ds Giovanni Manna. Ne ha parlato la grande firma di Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "

Hai annunciato che Manna rinnoverà col Napoli.

"Sì, fino al 2032. Mi sembra un'ottima notizia perché si tratta di un professionista serio, giovane ma già molto preparato e quindi è il Napoli che rafforza quella che è una struttura. Discusso L'opinione pubblica lo discute? Ma da chi è fatta, l'opinione pubblica è un ombrello, è come se fosse il tetto di una grande piazza e sotto questa piazza ci sono tante persone, se io dovessi ascoltare l'opinione pubblica e quello che mi dicono, perché se leggo i social, che magari molti non sono d'accordo con quello che scrivo io. Dobbiamo mettere i cognomi. C'è un personaggio del Napoli che ha criticato Manna? C'è un personaggio del calcio che ha criticato Manna? C'è un giornalista qualificato che ha criticato Manna? Quindi purtroppo noi viviamo in una civiltà dell'informazione deviata, e quindi diamo per scontato quello che scontato non è, Manna è un signor professionista, conosce la Juventus, poi è tornato al Napoli, figuracce non ne ha fatte, ma soprattutto ha avuto una grandissima virtù, quella di sopportare la contrapposizione con Conte, senza mai rispondere a Conte, non dimenticate Conte quando diceva che è un giovane, dobbiamo aiutarlo, cercava di ridimensionarlo perché Manna non gli prese Garnacho, di cui non si sente più parlare. Se avesse poi il Napoli ascoltato Conte avrebbe un altro giocatore probabilmente di insuccesso".

Allegri in ritiro ha mostra duttilità tattica?

"Io sono molto ottimista per questo. Si fonda su un allenatore di buonsenso, esperto che ha vinto tanto e che in carriera è incappato in un finale veramente brutto, molto modesto, di campionato col Milan l'anno scorso, però è uno che sa gestire la squadra soprattutto sul piano comportamentale, sul piano tattico e quindi è un allenatore direi che merita fiducia, grande fiducia, ha una squadra che è secondo me già da 2-3 anni è più forte dell'Inter, l'anno scorso è stata penalizzata dai 43 infortuni, ma se Allegri con sua preparatura riesce a eliminare i 43 infortuni già si trova uno squadrone, poi su questo squadrone io ho mosso anche oggi delle piccole critiche: per esempio ti dico subito, ci sono due portieri, tutti e due hanno sofferto di questa concorrenza, a volte capitano che due si possano annullare o ridimensionare come due elementi negativi in algebra e quindi è quello che è successo l'anno scorso. Secondo me va scelto uno e l'errore è stato quello di non tenersi Caprile, vendendolo per 8 milioni e poi fa un super-campionato nel Cagliari e ne spendi 22 milioni per Milinkovic per il lancio lungo che poi non si è mai visto ed era un lancio per saltare il centrocampo. Bastava tenersi Caprile con Meret, ma è stato accontentato Conte".

Il Napoli per te è superiore all'Inter?

"De Laurentiis non sempre ci azzecca, però ha detto una cosa importante a Conte, in faccia: ha detto tu sei arrivato secondo, ma come? E' arrivato secondo dopo 43 infortuni e pensa la somma di tutte le giornate nelle quali i migliori giocatori sono stati indisponibili. Poi il Napoli ha potuto impiegare 28 giocatori che sono tantissimi, di solito tu fai un campionato con 13-15 giocatori e poi arrivi a 18 mettendo gli altri, il Napoli ne ha potuti schierare 28, quindi significa che ha avuto una rosa ampia, versatile, interessante da poter sopperire a tutte le partite con infortuni. La differenza è che c'è un nuovo tecnico, un nuovo gioco, mancherà Gutierrez, ci sono alcuni calciatori che ancora devono arrivare, Badiashile e Favasuli, quindi non abbiamo nemmeno il tempo di poterli integrare che subito scenderanno in campo. Secondo me però dietro manca un cagnaccio, un marcatore cattivo, veloce".