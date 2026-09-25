"Basta con Lang, Younes è stato più decisivo!": tifoso scatenato in diretta radio

Nel corso di una diretta su Radio Tuttonapoli, un ascoltatore ha espresso alcune perplessità sul rendimento di Noa Lang, facendo un paragone con un altro ex giocatore del Napoli, Amin Younes. Il riferimento è al rendimento del tedesco durante la sua esperienza in azzurro: Younes raccolse complessivamente 4 gol e 3 assist in 27 presenze. Numeri che, secondo l’ascoltatore intervenuto in trasmissione, evidenziano come l’ex esterno tedesco sia riuscito a incidere maggiormente rispetto a Lang, nonostante un numero inferiore di partite disputate.

Il confronto con Younes

«Ha giocato meno di Lang ma è stato più decisivo, quindi basta aspettare l’olandese!», ha dichiarato l’ascoltatore durante la trasmissione, commentando il momento dell’attaccante del Napoli. Il rendimento di Lang, al momento, è infatti fermo a un gol e due assist in 31 partite con la maglia azzurra. Il confronto resta legato ai numeri e alle valutazioni espresse dall’ascoltatore, mentre il calciatore olandese avrà l’opportunità di migliorare il proprio rendimento nel prosieguo della stagione. Il Napoli, dal canto suo, continua ad attendere un contributo più significativo da parte dell’esterno, arrivato due estati fa con l’obiettivo di offrire qualità e alternative nel reparto offensivo.