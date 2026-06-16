Podcast Belgio-Egitto, Lupo: "De Bruyne non ha convinto. E Lukaku è stato fortunato..."

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Fabio Lupo, direttore sportivo, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

"Lukaku? Credo che in questi casi conti molto anche la volontà del calciatore, quanto lui voglia rimanere o non rimanere a Napoli. Se lui accetta un certo tipo di ruolo, io accetto anche l’idea di poter ammortizzare ancora un anno tenendolo in organico, in considerazione degli impegni che il Napoli avrà. Credo che il Napoli voglia affrontare la Champions League in maniera diversa rispetto a quest’anno. Io credo che un giocatore come Lukaku, prima di privarmene, ci ragionerei bene. Intanto è stato fatto un investimento, c’è un patrimonio rappresentato da due giocatori che si possono alternare e che in qualche partita possono anche giocare insieme. Prima di andare a modificare certi equilibri ci penserei bene. Poi però è molto importante la volontà del calciatore. Se il calciatore è distante dall’ambiente, come purtroppo ha dimostrato negli ultimi mesi, al di là delle diatribe con Conte, e non vuole più rimanere a Napoli, allora bisogna trovare un’altra soluzione. Viceversa, con un Lukaku motivato, nel corso della stagione si può anche ragionare su un prolungamento e valutare altre prospettive."

"De Bruyne? È stato a corrente alternata. È chiaro che quando De Bruyne prende la palla ti aspetti sempre tanto e ogni tanto lui è all’altezza delle aspettative. Da un giocatore così ti aspetti maggiore continuità, una presenza più costante nella manovra, non che si accenda e si spenga così frequentemente. Probabilmente pesa anche una stagione un po’ tribolata dal punto di vista fisico, però proprio per le sue qualità io mi aspetto sempre qualcosa di più sul piano del rendimento."

"Resteranno? È chiaro che molto dipende dalle direttive economico-finanziarie del club. Però è anche vero che sono due giocatori che, in considerazione degli impegni che il Napoli ha, pesano molto dal punto di vista tecnico. È vero che possono costare tanto, ma è altrettanto vero che il loro apporto tecnico può permettere di raggiungere risultati attraverso i quali compensare economicamente l’esborso sostenuto. Perché poi bisogna anche sostituirli, e il campionato lo devi fare comunque, così come la Champions League. Per essere all’altezza di queste competizioni bisogna avere un organico ampio e di qualità."