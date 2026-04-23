Podcast Bellinazzo: "Il Napoli deve ridurre i costi del 10-15%! De Bruyne? Puoi permettertelo"

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Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "De Bruyne? Le aspettative erano altissime per un giocatore di questo livello, ma non ha dato quanto ci si attendeva. Complice l’infortunio, certo, ma anche una difficoltà evidente a inserirsi nel sistema di Conte. È sembrato spesso un corpo estraneo, come se non avesse mai trovato il suo equilibrio. Questo è un equivoco che il Napoli si porta dietro e che pesa anche economicamente: bisognerà capire se è un lusso che il club può ancora permettersi”.

Il Napoli può tornare a una linea più sostenibile sul mercato?

“Sì, ed è esattamente la direzione che immagino. I tanti infortuni sono anche legati a una rosa mediamente più anziana. Il Napoli deve tornare a fare il Napoli: scoprire talenti, valorizzarli e generare plusvalenze. Senza nuove fonti di ricavo strutturali, l’equilibrio di bilancio resta fondamentale. Giocatori come De Bruyne puoi permetterteli, ma non tanti insieme”.

Conte accetterebbe questa impostazione?

“È uno dei nodi centrali. Conte ha una filosofia diversa, più orientata su giocatori pronti e affermati. È evidente che nei colloqui tra società e allenatore si stia discutendo anche di questo: trovare un punto d’incontro tra sostenibilità e competitività”.

Sul futuro della panchina cosa ti aspetti?

“De Laurentiis si sta muovendo come ogni imprenditore accorto: si prepara dei piani alternativi. Se Conte decidesse di non continuare, il club vuole farsi trovare pronto. Ci sono profili diversi, anche più ‘sostenibili’ dal punto di vista economico. Piace Italiano, ma si valutano anche allenatori emergenti con meno impatto sui conti”.

Quanto pesa la qualificazione in Champions?

“È fondamentale per tutti, ma per il Napoli ancora di più. Il modello economico del club si basa su equilibrio e sostenibilità: la Champions rappresenta un’entrata decisiva. In questi anni, tra plusvalenze e partecipazioni europee, il Napoli ha costruito una solidità finanziaria unica in Italia”.

Cosa deve fare il Napoli per evitare problemi come il blocco di mercato?

“Le regole oggi sono un po’ cambiate e consentono maggiore flessibilità, anche grazie alle riserve di liquidità. Ma resta fondamentale mantenere l’equilibrio tra ricavi e costi della rosa. Il Napoli dovrà lavorare per ridurre del 10-15% il costo complessivo tra ingaggi, ammortamenti e commissioni, così da evitare rischi futuri”.