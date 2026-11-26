Podcast Biazzo elogia Allegri: "Bravo a Manchester! Errori commessi gli hanno stimolato il cervello"

Salvatore Biazzo analizza la prestazione del Napoli contro il Manchester City, gli errori di Milinkovic-Savic e i progressi tattici della squadra di Allegri.

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Un Napoli sorprendente forse sarebbe venuto fuori anche contro il Torino, se non fosse saltato il piano iniziale con l'uscita di Vergara. Mi è venuto questo dubbio, però, al di là della partita contro il Torino, resta la concretezza e la realtà del pareggio a Manchester, che è molto importante. Anzi, finalmente ci sarebbe anche un po' da recriminare. Sul primo gol il portiere poteva fare molto di più. Non lo dico io, lo dicono i manuali di tecnica e lo dicono portieri con grande esperienza. Lui ha tentato la parata con entrambe le braccia alzate, mentre lì si interviene con il cosiddetto braccio di richiamo, cioè con un braccio soltanto. Milinkovic-Savic ha questa impostazione, quella di immaginare che con la sua altezza riesca sicuramente a coprire lo specchio della porta. Così non è, perché carica poco sulle gambe e in quella circostanza ci voleva il braccio di richiamo, che ti consente di avere una spinta maggiore e provare a mettere il pallone sopra la traversa".

Anche sul secondo gol del Manchester City hai ravvisato un errore tecnico di Milinkovic-Savic?

"Ho parlato a lungo con portieri che hanno maturato esperienza in Serie A per molti anni, qualcuno che ha vinto anche diversi scudetti. Anche sul secondo gol c'era un errore di fondo, ancora più visibile. Sul primo si ha la percezione che qualcosa non vada, ma magari non si ha la spiegazione tecnica. Milinkovic-Savic dovrebbe sfruttare maggiormente i suoi due metri e due centimetri di altezza, anziché farli diventare un elemento di debolezza. Sul secondo gol si mette quasi dietro il palo, coprendo poco il resto della porta. Il tiro arriva da una posizione defilata e bastava coprire un po' meglio lo specchio. Se restringi anche minimamente la luce della porta, l'avversario ha meno facilità di calcio, magari prova a fare qualcosa di diverso e sbaglia. Più stringi l'angolo scoperto, più hai probabilità di parare. A furia di dire queste cose sembra che io sia diventato l'anti-Milinkovic-Savic, ma non lo sono per niente. Rispetto entrambi i portieri, come persone e come professionisti. Dico tutto questo soltanto perché quella del Napoli poteva essere una partita perfetta".

Al di là degli errori individuali, quali sono gli aspetti della prestazione collettiva che ti hanno maggiormente convinto?

"Ho definito il Napoli sorprendente perché ha giocato per novanta minuti. Molti vanno a vedere chi ha giocato bene e chi meno, ma secondo me hanno giocato tutti bene. La partita più difficile l'hanno giocata due calciatori, Hojlund e Lang. Non per una questione di qualità di gioco rispetto agli altri, ma perché entrambi dovevano dare una risposta al pubblico. Hojlund era contestato perché non faceva gol, Lang perché ha fatto delle scemenze, perché tali sono quelle che ha fatto. Tutti e due, quindi, hanno giocato una partita più difficile. Al di là di questo, ho visto un gigantesco Gilmour, un Politano che è Politano. Ho visto una squadra, anche sotto il profilo dell'organizzazione di gioco. Era quello che obiettavamo dopo la partita contro il Torino, perché, al di là delle prestazioni individuali accettabili e in alcuni casi anche buone, mancava proprio l'organizzazione".

Questi progressi ti rendono più ottimista sulle possibilità del Napoli di raggiungere i propri obiettivi, soprattutto in campionato?

"Sicuramente la partita di Champions League ha accelerato i battiti del Napoli. Vedo una squadra molto più veloce, molto più organizzata, ma soprattutto molto più sicura di sé. Adesso ciascuno si sente un titolare a tutti gli effetti e ognuno fa il proprio dovere. Per tutti gli errori che sono stati commessi, è vero che in psicologia si dice che gli errori stimolano il cervello. Evidentemente quelli commessi hanno stimolato molto bene il cervello di Allegri, perché è intervenuto in maniera veramente saggia dal punto di vista tattico. Si parla del fatto di aver giocato un po' con il blocco basso, ma se vai a Manchester e ti ritrovi in vantaggio, io avrei messo anche un pullman davanti alla porta. In realtà, andando a rivedere la partita, un blocco basso come quello che avevamo visto nelle occasioni precedenti non c'è stato. La squadra è rimasta ai limiti dei sedici metri, ma è un fatto naturale quando ti schieri con quel modulo".

Un nostro ascoltatore ha definito te e Luigi Necco due figure straordinarie del giornalismo napoletano. Che ricordo hai di lui?

"Il vostro ascoltatore è molto generoso. Ha ragione quando parla di Necco, perché Luigi Necco è stato un grandissimo, che ha insegnato a molti di noi come si fa la televisione. Lui non era uno che parlava per la televisione, lui era la televisione".