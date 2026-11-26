Ultim'ora Stallo rinnovo Meret, Schira annuncia: "Si sta avvicinando il nuovo portiere!"

Calciomercato Napoli, Meret in dubbio: stallo sul rinnovo. Morisco si avvicina dal Coritiba, attese trattative dirette nei prossimi giorni

Il futuro di Alex Meret al Napoli è in dubbio. I colloqui per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo e, nel frattempo, la società guarda al futuro tra i pali. Il nome è quello di Pedro Morisco, giovane portiere del Coritiba, che si sta avvicinando agli azzurri.

Meret, trattativa ferma

Come scrive Nicolò Schira su X, i colloqui con il portiere azzurro non hanno prodotto passi avanti e il rinnovo resta bloccato. Il contratto di Meret scade a giugno e la sua situazione si complica anche per l'infortunio che lo terrà fermo per circa due mesi, con una frattura alla quinta vertebra lombare. Un quadro che spinge il club a ragionare su tutte le alternative e a preparare il dopo, senza aspettare gli sviluppi della trattativa.

Morisco si avvicina, trattative dirette in arrivo

Sul fronte opposto, Morisco si sta avvicinando al Napoli. Il giornalista parla di trattative dirette attese nei prossimi giorni per provare a chiudere l'operazione. Il portiere brasiliano, già convocato da Ancelotti per le amichevoli della Seleção, era un profilo seguito da tempo, con un interesse che negli ultimi giorni si è fatto più concreto. Resta da capire quale sarà la formula dell'accordo e se il Napoli riuscirà ad anticipare la concorrenza, in una finestra in cui i movimenti tra i pali potrebbero cambiare volto al reparto.