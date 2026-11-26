Podcast Rinnovo McTominay, Minervini: "Va blindato! Merita rinnovo e aumento, le cifre"

Ultime calcio Napoli, tra mercato e campo: l'attesa per la sfida col Sassuolo

Giorni di elogi al Napoli e riflessioni sul mercato in questo periodo. Arturo Minervini, vice-direttore TN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Gilmour può essere considerato il futuro del centrocampo del Napoli e prendere il posto di Lobotka?

"Ha disputato una partita generazionale, segnando un vero cambio di prospettiva. Negli ultimi sei anni la regia del Napoli è stata affidata esclusivamente a Lobotka, mentre Gilmour è sempre stato considerato un'alternativa, pur dimostrando di saper giocare sia da regista sia da mezzala. Quest'anno sta finalmente definendo la propria dimensione e la prestazione contro il Manchester City, in una situazione di grande emergenza e contro un avversario di altissimo livello, lo consacra come qualcosa di più di una semplice alternativa. Oggi è assolutamente un co-titolare del Napoli. Mi auguro che Lobotka possa restare, perché per essere competitivi servono più giocatori di qualità in un ruolo così delicato, ma Gilmour deve avere lo spazio che merita e che si è conquistato con il lavoro e le prestazioni. È un centrocampista completo, capace di giocare a tutto campo, con idee moderne, verticalizzazioni immediate e pochi fronzoli."

Quanto sarebbe grave un'eventuale partenza di Scott McTominay?

"Sarebbe una perdita gravissima, perché è un giocatore unico, capace di segnare, lavorare per la squadra e fare la differenza in entrambe le fasi. Contro il Manchester City si è vista tutta la sua grandezza, soprattutto nel lavoro di sacrificio che spesso non ci si aspetta da un calciatore con le sue qualità offensive. È stato protagonista anche nell'azione del momentaneo 2-1, con un grande lancio per Politano. È un giocatore molto richiesto, ma la sensazione è che voglia restare al Napoli. Allo stesso tempo, però, chiede uno sforzo economico importante. I giocatori più forti vanno pagati: come accaduto in passato con altri grandi protagonisti della squadra, anche con McTominay bisogna trovare un'intesa. Non necessariamente arrivando ai 10-12 milioni richiesti, ma almeno agli 8 milioni, una cifra che ritengo assolutamente giusta per il suo valore."