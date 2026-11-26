Podcast Gaito: "Nuovi protagonisti e 4 rientri. Mercato? C'è una data decisiva..."

Tra recuperi degli infortuni, nuovi protagonisti a Manchester ed il mercato di gennaio: il punto di Antonio Gaito

Il pareggio col Man City segna la svolta per la stagione del Napoli? E' l'interrogativo posto questa mattina al direttore Antonio Gaito che ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il pari col Man City può rappresentare una svolta per il Napoli e per alcuni giocatori, come Beukema, che finora hanno avuto difficoltà a imporsi?

"Il Napoli esce fortissimo da questa partita. Fare risultato contro una squadra di questo livello, in uno scenario del genere, può rappresentare una svolta per la stagione, soprattutto dal punto di vista mentale. Anche Beukema può trarne beneficio, dopo aver attraversato diverse difficoltà. La collocazione tattica è importante? Sì, è un difensore abituato a giocare con la linea alta, ad aggredire l'avversario e ad anticipare. Fu acquistato per Conte per fare un calcio forse che il tecnico non ha quasi mai fatto. Si è ritrovato in un contesto tattico meno adatto alle sue caratteristiche. Con la difesa a quattro può sicuramente trovare maggiori benefici, soprattutto quando non deve uscire sugli esterni e giocare in avanti. Ha qualità nell'anticipo e nella marcatura, mentre può andare maggiormente in difficoltà quando deve fronteggiare esterni molto rapidi o difendere lateralmente su ampi spazi o nel blocco basso. Beukema ci ricorda che nel calcio non basta acquistare un giocatore forte: bisogna scegliere un profilo funzionale al sistema di gioco. Negli ultimi anni non sempre è stato fatto e il Napoli ne ha pagato le conseguenze. C'è comunque tempo per rimediare e trovare un calcio più adatto alle caratteristiche dei giocatori a disposizione".

Contro Sassuolo e Lecce il Napoli dovrà necessariamente cambiare atteggiamento rispetto alla partita con il Manchester City?

"Certamente. In queste due partite sarà il Napoli a dover fare il Manchester City: dovrà gestire il possesso, alzare la linea, pressare e dominare il gioco. Non immagino una squadra pronta ad aspettare l'avversario e ripartire, perché Sassuolo e Lecce potrebbero anche accontentarsi dello 0-0. Il Napoli dovrà rischiare, attaccare e mettere in conto qualche contropiede, ma sono situazioni diverse rispetto a quelle affrontate contro giocatori come Doku. Bisogna ripartire dall'entusiasmo e dalla fiducia ritrovati a Manchester, dando spazio anche a nuovi protagonisti come Beukema e Lang. La partita contro il City ha dimostrato che la rosa è forte e che l'attuale posizione in classifica non è giustificabile. Sono convinto che il Napoli riuscirà a risalire, anche se bisognerà capire se questo sarà sufficiente per raggiungere il quarto posto."

Lang sembra aver trovato la sua dimensione, mentre Lucca continua a essere un oggetto misterioso.

"Assolutamente sì. Lang e Lucca hanno personalità e problematiche completamente diverse. Spesso sono stati accomunati ma dicevo non li nominate insieme. Lo abbiamo sempre detto: non bisogna considerarli come un unico caso. Lang, nonostante le difficoltà ambientali, sta dimostrando di avere personalità e spalle larghe. Forse fin troppo. Sta incidendo sempre di più, mostrando probabilmente la sua migliore versione da quando è arrivato a Napoli. Lucca, invece, quest'anno si è praticamente dissolto. Già in estate speravo che la società accettasse le offerte di prestito oneroso ricevute, perché non vedevo grandi margini di rilancio. Le difficoltà ambientali e quelle legate alla personalità rendevano complicato recuperarlo. In una squadra in cui anche Hojlund fatica a trovare continuità realizzativa, era difficile immaginare che Lucca potesse rappresentare una soluzione."

La prestazione di Manchester ha dimostrato che il Napoli ha una rosa più competitiva di quanto racconti la classifica attuale?

"Sicuramente. Il Napoli è andato a Manchester senza dieci giocatori e ha ottenuto un risultato importante, meritando forse anche qualcosa in più. Questo ridimensiona la narrazione di una rosa poco competitiva e conferma che la squadra ha qualità. Quindi chi dice 'avete criticato Allegri', come se fosse stato un errore: al contrario, questa prestazione conferma che si può e si deve pretendere di più anche in campionato. Lo stesso allenatore è consapevole della situazione e ha ribadito la necessità di sistemare la classifica. L'emergenza, inoltre, sta finalmente rientrando. Marianucci e Favasuli non erano in lista e ora tornano col Sassuolo, come Rafa Marin che era squalificato. Neres era in panchina e potrà entrare, mentre Di Lorenzo e Badiashile dovrebbero tornare per la partita successiva contro il Lecce. L'obiettivo deve essere conquistare sei punti nelle prossime due gare, passaggi fondamentali per arrivare alla sfida contro il Milan con una rosa più lunga e provare a riaprire la corsa al quarto posto."

Le prossime partite saranno decisive anche per definire le strategie del mercato di gennaio?

"Sì, dopo la partita con l'Atalanta, intorno al 20-21 dicembre, dovrebbe esserci un summit finale tra De Laurentiis, il direttore sportivo, Chiavelli e Allegri. Sarà un incontro importante per definire le strategie di mercato in base alla posizione del Napoli in classifica. Al momento esistono alcune linee guida, ma non c'è ancora una decisione definitiva sul budget. Sarà De Laurentiis a stabilire se investire e quanto mettere a disposizione per il mercato di gennaio. L'obiettivo è capire se esistano le condizioni per fare un sacrificio economico e provare a recuperare quei 60-70 milioni di euro legati alla mancata qualificazione in Champions. Senza queste risorse, immaginare un mercato importante diventa complicato e bisognerà puntare soprattutto su prestiti e occasioni. Nel frattempo Manna sta lavorando su diverse piste: da operazioni da 30 milioni a soluzioni più economiche, come Varela ed Esposito. Il direttore sportivo sta valutando profili differenti, ma non ha ancora certezze sulle risorse disponibili. È una situazione simile a quella vissuta in estate: Manna aveva lavorato su diversi obiettivi, trovando anche accordi con giocatori come Gila, Khalaili e Gabriel Jesus, ma poi sono mancati il budget e le condizioni per concludere le operazioni. Anche in uscita non mi aspetto grandi movimenti, perché non credo possano arrivare offerte particolarmente importanti per Lucca. Al momento è tutto sospeso: chi racconta che il Napoli farà sicuramente determinate operazioni sta semplicemente descrivendo degli scenari. La realtà è che Manna oggi non ha un budget definito e non sa ancora quanto potrà spendere."