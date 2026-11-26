Allegri aspetta due colpi a gennaio: i nomi di Manna per il Napoli

Calciomercato Napoli, Allegri ne aspetta due a gennaio: un centrocampista e un attaccante

Allegri ne aspetta altre due a gennaio, di operazioni di mercato, in attesa di sciogliere definitivamente il nodo De Bruyne. Il tecnico del Napoli chiede alla società due rinforzi: un centrocampista e un attaccante. Il mercato invernale si prepara dunque a ridisegnare il volto della squadra, con nomi già sul tavolo e scelte che dipenderanno anche dal futuro del belga.

Il centrocampista: piace Zabi

Come scrive il Corriere dello Sport, per la mediana piace Patrick Zabi, 20 anni, giovane colosso del Paris FC e della Costa d'Avorio. Un profilo giovane e fisico, in linea con la strategia del club, che negli ultimi giorni ha puntato su calciatori under, utili anche per non occupare un posto nella lista. L'arrivo di un centrocampista dipende in parte dal destino di De Bruyne: se il belga dovesse partire, la necessità diventerebbe ancora più concreta.

L'attaccante: Esposito, Zirkzee e Varela

In avanti le opzioni sono diverse. Si pensa a un tipo come Sebastiano Esposito, 24 anni, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto, oppure a Joshua Zirkzee, olandese di 25 anni che potrebbe lasciare lo United in prestito. Il Napoli monitora anche Gustavo Varela, per il quale c'è anche la Juventus, ma il Monza lo quota 30 milioni. Il quadro è quindi ampio e flessibile, con una scelta che dipenderà dalle condizioni economiche e dalle uscite, in particolare quella di Lucca.