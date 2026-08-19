Podcast Calciomercato Napoli, Credendino: "Uno tra Lang e Lucca deve uscire. Su Anguissa..."

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Vincenzo Credendino analizza Favasuli, il nuovo attaccante e il futuro di Anguissa.

Vincenzo Credendino, giornalista di Sportitalia, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, parlando dell'acquisto di Favasuli, un giovane talento che promette di arricchire la rosa con la sua versatilità tattica, e ci siamo interrogati su cosa manchi ancora alla squadra per completare il suo assetto, con nomi come Jackson e Zirkzee che circolano nel mercato.

Il Napoli ha finalmente battuto il primo colpo, in attesa poi anche dell'annuncio di Badiashile. Che acquisto ha fatto il Napoli? Ti piace Favasuli? Credi sia stato quello che serviva per andare un po' a completare la squadra?

"Ha fatto un acquisto che ha un duplice senso. Innanzitutto ha preso un calciatore facendo un investimento importante per quella che è l'età, futuribile, che rappresenta un investimento in termini tecnici, anche e soprattutto per quella che può essere l'associazione per Giovanni Di Lorenzo. E poi ha fatto un investimento che ha senso anche dal punto di vista tattico. Perché se è vero com'è vero che Allegri durante il ritiro di Dimaro, ma soprattutto a Castel di Sangro, ha fatto giocare il suo Napoli con delle varianti tattiche. 4-3-3 nel primo tempo con l'Osasuna che si trasforma in un 3-5-2, poi con tutte le varianti che volete comunque si passa alla difesa a 3 nel secondo tempo sempre contro gli spagnoli. E Favasuli è uno di quegli esterni che sa interpretare molto bene il ruolo di tornante a tutta fascia. Quindi potrebbe anche dare ulteriore valenza sotto questo punto di vista e rafforzare quella che potrebbe essere l'idea di Max Allegri di avere una squadra molto malleabile che sia capace anche di fare diversi tipi di calcio nel corso della partita."

Tra ieri sera e questa mattina spuntano i nomi di Jackson e di Zirkzee insieme a Gabriel Jesus, di cui se n'è parlato un po'. Quanto credi siano fattibili? Almeno uno di questi potrebbe arrivare al Napoli?

"Dipende ovviamente dalle uscite. Uno tra Lang e Lucca deve ricevere un'offerta a titolo definitivo capace di sbloccare il posto in lista e soprattutto di regalare liquidità, moneta sonante al Napoli che possa tornare ad investire con più fiducia e più tranquillità nel calciomercato. Se non arriva nessuna di queste due uscite è difficile pensare che il Napoli possa poi andare ad accettare Gabriel Jesus, Zirkzee o Jackson, perché c'è da far quadrare i bilanci e soprattutto è una situazione non dico win-win ma draw-draw, nel senso che se, quand'anche non si dovesse riuscire a vendere né Lucca né Lang, non arrivasse un'offerta rispettivamente da almeno 28-29, facciamo pure 30 e poi per l'olandese 25, il Napoli sarebbe comunque contento perché Allegri ha dimostrato di volerci e poterci lavorare. Lo stesso Lang protagonista dell'esperimento tattico con il 3-5-2, tornante a tutta la fascia sinistra, con Alisson Santos seconda punta alle spalle di Rasmus Hojlund, quindi c'è comunque da lavorare, c'è possibilità di lavorare con questi due ragazzi. Onestamente non la definirei una vera e propria esigenza in questo momento perché con Lucca e Lang le prospettive almeno ci sono, poi bisogna capire, bisogna intenderci anche che squadra vuole essere il Napoli, questo poi è un altro discorso, ma per quello che è l'obiettivo di far bene in Champions e arrivare a trovare di nuovo la qualificazione in Champions League queste due risorse, se sommate a quelle che sono le caratteristiche degli altri attaccanti, possono tornare utili."

Questa mattina un piccolo fulmine a ciel sereno: si parla di rallentamenti nel rinnovo tra il Napoli e Anguissa, si parla allo stesso tempo dell'inserimento dell'Atalanta, con Sarri che lo vorrebbe e con Giuntoli che vorrebbe provare a portarlo lì a Bergamo. Sarebbe una perdita importante, ma pensi davvero che questo rinnovo non arrivi a tal punto da poi lasciare andare il calciatore con un anno d'anticipo?

"No, onestamente mi sembra complicato vederlo all'Atalanta, o almeno che l'Atalanta vada a pagare tutti i soldi che il Napoli chiede quando in realtà potrebbe ingaggiarlo tra sei mesi a zero. Gila è stata emblematica come situazione sotto questo punto di vista, Lotito non ha sceso, non ha diminuito di un centesimo quelle che erano le sue richieste, 30 milioni erano e 30 milioni sono stati, non pagati dal Napoli ma dal Milan. Ora il Napoli non mi immagino che possa svendere Anguissa nonostante si ritrovi a poco dalla scadenza, quindi se non dovesse essere rinnovo, e in effetti non ci sono ad oggi le condizioni per avere il rinnovo di cui si era parlato, fino a prima dell'infortunio Anguissa poteva ricevere un certo tipo di offerta, dopo le cose sono cambiate e il Napoli sta giustamente facendo i suoi conti con quello che è un calciatore sicuramente determinante, quindi è anche e soprattutto un discorso economico. Ad Allegri piace tantissimo, quindi per Allegri può tranquillamente restare un anno, andare a scadenza e salutarsi da buoni amici da qui a dieci mesi."

È stato il più impiegato infatti nel ritiro da Allegri, quello che ha giocato di più?

"Sicuramente, ma d'altronde non scopriamo oggi quelle che sono le sue grandi caratteristiche funzionali, sia in fase offensiva che difensiva, quindi mi immagino più una scadenza, un Anguissa che arriva a fine contratto pur senza rinnovare, che un passaggio all'Atalanta, a meno che, ripeto, gli orobici non vadano a portare sul piatto un'offerta importante da oltre 20 milioni, per privarsene adesso, se non di più."

Per chiudere, sabato finalmente si parte: Genoa-Napoli, ricomincia il campionato. Ci aspettiamo un grande avvio dal Napoli di Allegri?

"Non è facile perché il Genoa è una squadra ostica, De Rossi è un ottimo allenatore, Marassi allo stesso modo è comunque uno stadio speciale. Sembra che il Napoli voglia puntare, continuare su quello che è il 4-3-3, un po' quello che è lo schema-tipo di queste prime settimane di lavoro sotto la guida di Max Allegri, vedremo che partita sarà."