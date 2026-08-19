Minervini: "Tre nomi top per l'attacco, ecco il profilo migliore"
Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Credo che Anguissa piace a tante squadre, quindi non mi stupisce il fatto che piace a Sarri e all’Atalanta. Non sarebbe però un’operazione da Napoli, cedere un giocare a fine agosto che è stato messo al centro del progetto da Allegri, che sin dai primi allenamenti ha puntato molto su di lui. Va sistemata questa questione del rinnovo, è importante avere il calciatore molto motivato.
Napoli, tre nomi super per l'attacco
Zirkzee è un giocatore che mi piace molto, ma non lo vedo funzionale in questo Napoli. Jackson è un giocatore forte, ma bisogna capire le richieste del Chelsea. Gabriel Jesus lo conosciamo, c’è l’incognita dei fastidi fisici delle ultime stagioni, probabilmente Jackson sarebbe il profilo che può dare maggiori garanzie sul piano fisico e tecnico. Chiariamolo, andrebbe benissimo se dovesse arrivare uno dei tre, ma non sono operazioni semplici".
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