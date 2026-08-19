Ultim'ora Napoli-Gabriel Jesus, Moretto: "Dialoghi positivi con l'Arsenal, ma ancora non c'è il sì del giocatore”

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Moretto conferma i contatti Napoli-Arsenal per Gabriel Jesus, ma il brasiliano ha ancora dubbi.

Il Napoli spinge per Gabriel Jesus e avrebbe già compiuto passi importanti nei dialoghi con l'Arsenal per impostare l'eventuale trasferimento dell'attaccante brasiliano. A fare il punto sulla trattativa è stato Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. Tra le due società sarebbero stati affrontati sia gli aspetti economici sia la possibile struttura dell'operazione, con il club azzurro pronto ad avanzare concretamente nella trattativa.

Moretto: “Gabriel Jesus ha ancora forti dubbi sulla destinazione”

Il principale ostacolo, al momento, sarebbe rappresentato dalla posizione dello stesso Gabriel Jesus, che non avrebbe rifiutato il Napoli ma non avrebbe ancora dato il proprio via libera al trasferimento. Moretto ha spiegato: "Il Napoli è forte su Gabriel Jesus. È vero che il Napoli e l'Arsenal hanno avuto dei dialoghi molto positivi, ed è un eufemismo dire molto positivi, nel senso che comunque si è parlato di cifre, si è parlato di come strutturare l'operazione. Il Napoli, a livello di operazione club con club, sarebbe letteralmente pronto ad avanzare. Il vero problema è che Gabriel Jesus, in questo momento, oggi, giornata del 19 agosto, ha ancora dei forti dubbi sulla destinazione in generale. Non è che non sia convinto di Napoli, non è che abbia detto di no al Napoli, ma sicuramente non ha aperto, ad oggi, ancora alla soluzione Napoli. Vuole pensarci bene, vuole capire che tipo di offerte possono arrivare da qui alla fine del mercato. Quindi, ad oggi, non c'è in nessun modo accordo Gabriel Jesus-Napoli".