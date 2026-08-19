Ultim'ora Idea scambio Milinkovic-Musso, Romano: "Discorsi con l'Atletico, ma c'è un ostacolo"

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Napoli e Atletico discutono lo scambio Musso-Milinkovic-Savic, ma resta distanza sulle valutazioni.

Il Napoli e l'Atletico Madrid hanno valutato la possibilità di costruire uno scambio che coinvolga Vanja Milinkovic-Savic e Juan Musso. A riferirlo attraverso i propri canali social è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale. I contatti tra le parti sono stati portati avanti tramite intermediari, con il portiere argentino che rappresenta un profilo seguito con particolare attenzione dal club azzurro già dallo scorso luglio.

Musso-Milinkovic-Savic, distanza tra Napoli e Atletico sulle valutazioni

L'ipotesi di scambio, però, non avrebbe ancora trovato le condizioni necessarie per avanzare concretamente. Il principale ostacolo riguarda infatti la differente valutazione economica dei due portieri, aspetto sul quale Napoli e Atletico Madrid dovrebbero trovare un punto d'incontro per rendere percorribile l'operazione. Musso resta comunque in cima alla lista del Napoli per la porta, mentre il possibile inserimento di Milinkovic-Savic potrebbe diventare la chiave dell'affare qualora le parti riuscissero a ridurre la distanza economica.