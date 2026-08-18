Ultim'ora Rinnovo Anguissa, la trattativa non decolla! Sky: “Il giocatore è irritato!”

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Il futuro contrattuale di Frank Zambo Anguissa sta diventando una questione delicata in casa Napoli. Il centrocampista è contrariato dalla situazione

Il rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli è ancora in fase di stallo. Una situazione che pesa anche perché l’attuale contratto del giocatore è in scadenza tra un anno. L’assenza di una fumata bianca ha generato malumore nel centrocampista del Camerun, che appare contrariato per l’evoluzione della trattativa, stando a quanto rivela Sky.

Anguissa-Napoli, rinnovo in stallo: c’è malumore, ma nessuna rottura

A complicare ulteriormente il quadro ci sono stati anche i recenti interessamenti di diversi club per il centrocampista. Il Napoli, tuttavia, ha sempre chiuso alla possibilità di una cessione, senza prendere in considerazione le richieste ricevute. Nonostante il malcontento per la situazione contrattuale, l’atteggiamento di Anguissa non cambierà: il giocatore non intende forzare la mano né creare frizioni con il club e continuerà a lavorare con professionalità, dando il massimo per la squadra.