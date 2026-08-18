Radio TN Badiashile, Gaito: "Meglio rischiare che Gatti! Affare intelligente, ma quanto ritardo..."

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Calciomercato Napoli, l'analisi del direttore Antonio Gaito

Visite mediche per Costantino Favasuli, in attesa di Benoit Badiashile, ed il mercato del Napoli finalmente registra i primi rinforzi, seppur in evidente ritardo. Per altri interventi, però, ora c'è bisogno delle cessioni di esuberi ed elementi che non sembrano avere grande mercato. Ne ha parlato Antonio Gaito, direttore di Tuttonapoli, intervenendo sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Badiashile non dà garanzie? Certo, ma altrimenti non l'avresti presto in prestito oneroso a 3mln con diritto di riscatto. Ha potenziale inespresso proprio a causa degli infortuni, ma secondo me è un'operazione intelligente perché anziché 3+20 come si diceva all'inizio il Napoli preferisce alzare la cifra a 3+27 ma col diritto e non con l'obbligo in modo da valutarlo proprio fisicamente e non mettere a bilancio subito l'intera cifra ma solo 3mln. Poi pure se convincesse, la cifra del riscatto puoi sempre trattarla. E' un giocatore che prometteva molto, non ha fatto così male quando ha giocato in Premier ma gli infortuni l'hanno penalizzato, ma è un giocatore che ha presenze al Mondiale per Club, ha fatto il percorso in Conference e poi ha giocato meno non solo per gli infortuni ma anche per l'abbondanza incredibile del Chelsea in ogni reparto. Preferisco lui a Gatti, ad esempio, di cui conosciamo il livello ed era un'alternativa in una squadra finita dietro il Napoli. Badiashile almeno ha possibilità di rilanciarsi e avere un livello più alto. L'unico problema è la tempistica, non si poteva fare non dico un mese fa, ma 10 giorni fa?"

Lucumì costa meno e dà più garanzie?

"Darà più garanzie, ma il Napoli non paga Badiashile 30 e neanche a 20. Per ora paga 3mn di euro. Quindi il confronto è errato, fermo restando che secondo me senza infortuni Badiashile ha un potenziale più alto, l'ha già toccato, vediamo se lo ritrova. Sento tanti discorsi, ma trovatemi una soluzione migliore a 3mln di euro di prestito, perciò dico è un'operazione quantomeno intelligente, seppur in ritardo, perché il Napoli per lasciarsi una speranzella per l'acquisto in attacco aggiunge per il difensore solo 3mln più l'ingaggio al costo rosa".

Favasuli prende il posto di Mazzocchi?

"Sì, non appena si inserirà in squadra e avrà i suoi tempi, ma intanto numericamente libera un posto. Lui è Under, per la lista Serie A e non quella Champions, quindi Mazzocchi immagino a questo punto sia un fuori-lista per creare il posto per Lang o un nuovo acquisto. Sento dire che è importante resti, anche se fuori lista, ma Mazzocchi oltre che un tifoso del Napoli ed uno con grande attaccamento alla maglia è in primis un buon giocatore e chiaramente vorrà giocare e perciò immagino possa partire".

Il colpo in attacco?

"Serve piazzare Lucca e Lang, ma probabilmente non basta questo, devi piazzarli anche monetizzando ma è difficile cederli a titolo definitivo o con obbligo senza svalutarli tanto. Purtroppo si pagano le spese spropositate, e sbagliate, fatte l'anno scorso su indicazione di Conte che alcuni li ha voluti subito facendoli strapagare e poi li mollati altrettanto in fretta a gennaio. Un'occasione storica sprecata, se pensiamo a questo mercato dove giocatori più forti di quelli presi in porta, in difesa ed in attacco si muovono in prestito gratuito o a 20-25mln di euro. Io credo però che in attacco un colpo sia necessario per salire di livello, altrimenti inutile sbandierare certi obiettivi, soprattutto per la Champions. Gabriel Jesus ti alza il livello, poi una volta usciti questi nomi, così come quello di Martinelli, anche come ambiente è ancora più difficile la permanenza di Lucca. Non mi pare l'ambiente ideale per lui per rilanciarsi".