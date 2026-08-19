Ultim'ora Badiashile ha terminato le visite mediche: ora firma e annuncio

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Badiashile completa le visite mediche con il Napoli: adesso manca la firma sul contratto.

Benoit Badiashile è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore francese, arrivato questa mattina intorno alle ore 9:00 a Villa Stuart, ha completato alle 13:26 le visite mediche necessarie prima della firma sul contratto. Terminati i controlli, il classe 2001 ha lasciato la struttura romana e adesso è atteso dall'ultimo passaggio formale prima dell'ufficialità dell'operazione e dell'inizio della sua nuova esperienza in maglia azzurra.

Badiashile-Napoli, operazione da 3 milioni più bonus e riscatto a 27

Dopo la firma, Badiashile potrà raggiungere Massimiliano Allegri e i nuovi compagni a Castel Volturno. Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Chelsea sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il centrale classe 2001, alto 194 centimetri, dovrebbe sottoscrivere un accordo per l'anno di prestito con ulteriori quattro stagioni in caso di riscatto, arrivando così fino al 2031, con uno stipendio da circa 2,8 milioni di euro a stagione. Il francese lascia il Chelsea dopo tre anni e mezzo condizionati anche da diversi problemi fisici e un'ultima annata chiusa con 16 presenze complessive.