Podcast Caporale: "Dal Bodo in poi la svolta. Attacco, gol, divertimento: il Napoli non smetta!"

Carlo Caporale ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli sembra aver cambiato marcia in attacco, con 11 gol segnati nelle ultime tre partite, ma continua a concedere troppo. Che squadra stiamo vedendo?

"Dopo la partita di Venezia, in cui erano emerse diverse criticità, dal match contro il Bodø in poi ho notato cambiamenti e segnali positivi. Il Napoli sta ritrovando un’identità, sfruttando meglio le proprie qualità offensive e costruendo occasioni con continuità. Anche contro la Roma, nonostante l’amarezza per il risultato finale, la prestazione è stata positiva. Nelle ultime tre partite ho visto una squadra in crescita, con maggiore fiducia e autostima. Bisogna però essere più continui nell’arco dei novanta minuti e migliorare la fase difensiva, perché il Napoli concede gol troppo facilmente."

Il problema difensivo riguarda soprattutto le disattenzioni e la mancanza di aggressività?

"Sì, anche ieri il gol è arrivato con la difesa schierata. Ci sono piccoli dettagli da correggere: Politano che non chiude con sufficiente aggressività sul cross, Rafa Marin che si perde Varela e quei ritardi nelle chiusure che in Serie A si pagano. Sono episodi che possono sembrare marginali, ma messi insieme fanno la differenza. Il Napoli deve lavorare su questi aspetti senza perdere l’equilibrio offensivo ritrovato."

La scelta di non stravolgere la formazione iniziale si è rivelata corretta?

"Sì, credo che sia stata una scelta giusta. Il Napoli non poteva permettersi di sbagliare una partita fondamentale per restare agganciato alle zone alte della classifica. Cambiare troppi giocatori avrebbe potuto creare squilibri e compromettere il lavoro fatto nelle ultime gare. La squadra ha saputo imporsi e, una volta consolidato il risultato, è stato possibile concedere spazio anche ad altri giocatori in vista della sfida successiva contro la Juventus."

Quanto è importante mantenere questa identità di squadra lavorando contemporaneamente sulla fase difensiva?

"È fondamentale. Il Napoli deve conservare questa struttura, con tre attaccanti e un centrocampo di qualità e forza, perché con tutti gli uomini a disposizione è una squadra di livello. L’infortunio di Lobotka è una perdita importante e bisognerà capire quanto resterà fuori, ma la direzione intrapresa è quella giusta. I risultati stanno dando fiducia e permettono di lavorare con maggiore serenità sui problemi difensivi, da correggere già a partire dalla sfida contro la Juventus."