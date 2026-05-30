Problemi tra Allegri ed il Milan! Schira: “Napoli irritato, ADL ha fretta”

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Ci sarebbero alcuni problemi tra la dirigenza rossonera e Allegri sulla buonuscita: azzurri irritati con fretta per la chiusura

Clamorosa ultim'ora sul passaggio di Massimiliano Allegri al Napoli, che non ha ancora trovato la quadra per chiudere il suo rapporto con il Milan. De Laurentis appare irritato dalla situazione in bilico anche con l'allenatore livornese.

Come racconta Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ci sarebbe un intoppo sulla strada che porterebbe Allegri dal Milan al Napoli. Il giornalista via X annuncia: "Ci sono problemi tra Max Allegri e l'ACMilan sulla questione buonuscita. Clima teso tra le parti e Napoli che inizia a essere irritato. Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere e sta aspettando che l'allenatore livornese si liberi per ingaggiarlo".