Radio TN Castellanos-Napoli, da Roma fanno chiarezza: "Glii agenti si muovono"

vedi letture

Niccolò Di Leo, giornalista che segue le vicende della Lazio, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "

"La Lazio dovrà fare delle cessioni e Castellanos è nell'elenco dei partenti. Non è un giocatore che piace troppo a Sarri e gennaio può essere un'occasione per fare plusvalenza. La Lazio sta cercando di proporlo a qualche squadra, anche in Inghilterra. Lucca? La Lazio alla fine penso che un attaccante lo farà. Su Lucca però non c'è nulla di concreto anche perché il Napoli.

Non credo che Sarri potesse far di più in questa stagione avendo avuto blocco mercato e numero di infortuni elevato, proprio come il Napoli. Sono mancati giocatori importanti come Rovella che torna a gennaio o come Castellanos che comunque è l'attaccante titolare. In sintesi, è stato Sarri a doversi adeguare ai giocatori che aveva.

Guendouzi? Cito il ds Fabiani, non esistono incedibili. Anche se lui è indispensabile per la Lazio. Ora è anche in grande ripresa. Per Sarri è un intoccabile e non credo che andrà via a gennaio perché la Lazio oggi non ha i mezzi per sostituirlo con un giocatore degno.

Zaccagni? Come per Guendouzi, è impossibile pensare al suo addio a gennaio. Sarebbe un segnale in negativo troppo forte. Napoli è una pista sempre tenuta in considerazione dall'agente, ma non per gennaio. In estate vediamo.

Insigne non è già a Formello. Dovrebbe essere a Roma in questi giorni, c'è l'accordo da qualche settimana, ma per lui c'è una divisione interna. Sarri lo riaccoglierebbe a braccia aperte, Lotito vuole accontentarlo, il problema è il ds Fabiani che vorrebbe un profilo più giovane, un calciatore differente e ha proposto altri nomi a Sarri ma non c'è apertura. Per me Sarri va accontentato".