Podcast Cds, Gallo: "Conte dà fastidio al Nord perché ora vince al Sud"

Massimiliano Gallo, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Conte è un allenatore che in una società come il Napoli, club leggero, agile, senza troppi dirigenti, ha un peso specifico. Il Napoli ha sempre avuto allenatori fuoriclasse, lo stesso Sarri che all'inizio era sconosciuto poi è diventato protagonista. Conte ha questa capacità di attirare l'attenzione ma favorita anche dall'antipatia che oggi il nord ha sviluppato nei confronti di Conte che prima era un figlio loro e ora vince al sud.

Il Napoli adesso è un club emergente e prova a diventare grande come Juve, Milan e Inter. Conte aveva ragione, ma ha storicamente ragione. Il Napoli vale meno di quei club ma è anche in forte ascesa e ora ha anche più liquidità, però se parliamo di numero di tifosi, valore patrimoniale e strutture, il vero tallone d'Achille del Napoli di Adl, Conte ha ragione".

"Ora il Napoli gioca meglio, gioca un calcio verticale, funzionale. Per me non gioca comunque bene come piace agli esteti, ma a me personalmente piace segnare anche con due passaggi o di rimpallo, come Hojlund. D'altronde nel calcio conta molto anche la casualità.

Futuro Conte? De Laurentiis farà di tutto per trattenere Conte a Napoli e lo stesso Conte sa che oggi il Napoli è la squadra più strutturata d'Italia per liquidità. Poi tutto dipenderà dalle offerte che ci saranno. Le due personalità sono esplosive e intelligenti".