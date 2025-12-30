Radio TN Da Milano: "Conte ha ragione. Si vince col mercato e il Napoli investe bene"

vedi letture

Francesco Pietrella, giornalista su La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Conte ha ragione se si parla di valore patrimoniale, seconde squadre e strutture con seconde squadre già avviate. Per gli ingaggi, il Napoli è vicinissimo all'Inter ed è superiore a Milan e Juve. Gli investimenti nell'ultimo anno sono stati tanti, quindi nel medio periodo Conte vacilla, ma per il resto l'allenatore del Napoli ha ragione su tutto perché per centro sportivo o seconde squadre ci vuole tanto tempo. Detto che poi non vinci lo scudetto con i centri sportivi, altrimenti la Fiorentina sarebbe prima, ma vinci con gli investimenti giusti, come quelli fatti dal Napoli".

"Hojlund? Oltre al Milan, anche l'Inter ci aveva pensato, salvo poi puntare su Pio Esposito avendo già speso molto. Il Milan invece lo aveva cercato con insistenza. E in Supercoppa proprio lui, Hojlund, ha ridicolizzato De Winter e ha spostato parecchio gli equilibri. Questo denota la vicinanza del Napoli alle altre big o anche la sua superiorità".

"Favorite per lo Scudetto? Il Napoli c'è. Ha avuto tanti problemi e giocatori forti out, eppure nelle due partite di Supercoppa c'è stata una superiorità netta, soprattutto nella finale contro il Bologna. Conte è anche riuscito a far fare la fase difensiva a Neres. Il secondo gol con recupero palla è una rete per cui l'allenatore non può non essere orgoglioso. Il Milan è mina vagante perché non ha le coppe, ma per me il Napoli ha qualcosa in più rispetto alle altre".