Podcast Savoldi: "Hojlund mostruoso già a Bergamo. Ma io terrei anche Lucca"

Gianluca Savoldi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Napoli favorita? Sono d'accordo. Ho visto sia l'Inter che il Napoli domenica ed entrambe hanno ancora una marcia in più rispetto a tutte le altre. E' chiaro che ci sono altre squadre in testa e tutto può succedere, però alla lunga saranno loro le squadre a contendersi lo scudetto".

"Hojlund? L'ho seguito tanto, essendo io di Bergamo e seguendo l'Atalanta da vicino. Già tre anni fa aveva fatto qualcosa di mostruoso e si intuì subito aveva la stoffa. Ha le caratteristiche dell'attaccante moderno. Intanto è un mancino e i mancini hanno sempre una marcia in più. Poi attacca la profondità, non disdegna neanche il relazionarsi con i compagni durante la manovra ed è molto bravo anche in rea di rigore. E' completo e moderno, ripeto. Ha scatto, giocate, tecnica. Mette in difficoltà tutti i difensori. Allo United, una piazza così importante, qualche difficoltà poteva esserci, tra l'altro in un campionato tosto. La maglia dello United, poi, pesa veramente tanto. Hojlund sarà uno dei più forti centravanti a livello mondiale nei prossimi anni".

"Lucca? Senza conoscere i dettagli e le intenzioni vere della società, che restano private, io un giocatore come lui lo terrei. Per me è forte, ha caratteristiche diverse, non per forza da prima punta moderna, ma è un uomo fisico, d'area di rigore, una sorta di pivot. Ed è una caratteristica che serve, questa. Perché cedere un giocatore che ti può dare varie soluzioni? Alla fine potrà tornare utile, secondo me. Ovviamente non ha le prospettive di Hojlund ma è destinato a migliorare ulteriormente".