Podcast Cavani al Napoli, Dzemaili: "Più forte di Higuain! Che attacco con Lavezzi e Hamsik..."

Blerimi Dzemaili a Radio Tutto Napoli ricorda il Napoli di Cavani, Lavezzi e Hamsik e premia l'uruguaiano nel confronto con Higuain

Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, ricordando gli anni trascorsi in azzurro e i grandi attaccanti con cui ha condiviso lo spogliatoio. In particolare, l'ex calciatore svizzero si è soffermato su Edinson Cavani, preferito a Gonzalo Higuain in un confronto tra due dei centravanti più prolifici della storia recente del club, elogiando anche Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik.

Dzemaili incorona Cavani: "Più forte di Higuain"

Hai giocato con Cavani, Lavezzi e Hamsik. Che attaccante era Cavani? "Io lo metto tra i più grandi attaccanti del Napoli. L'altro giorno uno mi ha chiesto chi fosse più forte tra Cavani e Higuain. Siccome ho giocato con Cavani in un momento spettacolare, non posso che dire Cavani. Anche con tutti i movimenti che faceva, mi liberava tanto spazio. Faceva dei movimenti anche per i compagni. Per me Cavani, Lavezzi e Hamsik sono tra i giocatori più sottovalutati della nostra epoca. Erano giocatori pazzeschi. Avevamo davanti una bella scelta", le parole di Blerim Dzemaili a Radio Tutto Napoli.