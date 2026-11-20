Podcast Dzemaili sul Napoli: "Stanno mancando i leader! Mi spaventa McTominay..."

Blerim Dzemaili analizza le difficoltà del Napoli, la mancanza di leader e il rendimento di Vergara e McTominay. Poi parla del mercato di gennaio.

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Torino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, soffermandosi sul momento difficile degli azzurri di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore svizzero ha analizzato i problemi della squadra, evidenziando soprattutto la mancanza di leadership, e si è espresso sulle prestazioni di Vergara e McTominay, sul mercato di gennaio e sui possibili rinforzi. Spazio anche ai ricordi della sua esperienza a Napoli, al fianco di Cavani, Lavezzi e Hamsik.

Dzemaili: "Napoli, stanno mancando i leader. Nei momenti difficili serve carattere"

Sei diviso a metà tra Napoli e Torino: "Ho sempre detto che il Torino è stato per me il rilancio giusto, quella squadra che mi ha dato la fiducia per poter poi fare la carriera che ho fatto. Chiaramente a Napoli ho vissuto i migliori anni della mia vita calcistica, perché ho giocato da protagonista, abbiamo lottato per lo scudetto. Certe cose non si dimenticano e non si possono fare con tante squadre. Poi essere uno dei primi ad aver vinto qualcosa dopo Maradona ti fa essere fiero, ovviamente. È una bella emozione".

Perché il Napoli si trova così in basso in classifica?

"Perché ha bisogno di tempo. Nuovo allenatore, giocatori che non riescono ancora a essere all'altezza delle aspettative. Ricordiamoci che a Napoli le aspettative ormai sono altissime. Sicuramente certi giocatori fanno fatica, poi quando le cose non vanno bene iniziano a succedere cose che fanno male a una squadra. Abbiamo letto qualche settimana fa che all'interno del gruppo ci sono problemi. Queste cose succedono chiaramente quando il momento è negativo. Ed è lì che bisogna tirare fuori il carattere della squadra. Penso anche agli allenatori e a tutti i leader, che in quei momenti devono venire fuori con una personalità importante. Vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che proprio questi leader in questo momento stiano mancando al Napoli".

Il ruolo di Vergara e l'importanza dei leader

"Vergara mi piace molto, è un ragazzo che può crescere ancora tanto. Però lo vedo più offensivo di quanto lo fossi io. Lo vedo quasi ancora più offensivo di Hamsik, è uno che può fare il trequartista, che può stare sui lati, che può fare un po' tutto. Sicuramente prima o poi è molto importante per un giocatore trovare il ruolo giusto, quello in cui rende al meglio. Per me Vergara non l'ha ancora trovato, però è sulla strada giusta. È un giocatore che può dare tanto. Chiaramente, in un momento difficile non è semplice neanche per un giocatore giovane. Devi essere guidato da altri giocatori che hanno tanta personalità, dai leader. Dare tutta la responsabilità a un giocatore così sarebbe un po' difficile. Quando ero a Napoli avevo davanti Lavezzi, Cavani e Hamsik. Tutto era più semplice. Poi avevamo un capitano come Cannavaro che gestiva il gruppo, era grande. Dico queste cose perché è molto importante che il gruppo venga gestito bene. È chiaro che Vergara può avere le sue partite importanti, però in questo momento è fondamentale che vengano fuori gli altri giocatori, i grandi nomi".

Napoli-Torino e le difficoltà di McTominay

Quanto peseranno i duelli a centrocampo in Napoli-Torino? "Il centrocampo è il cuore della squadra, è quello che spesso ti fa vincere, perché lì ci sono i giocatori con più qualità, quelli che possono darti il passaggio, che possono fare gol e tante altre cose. Ho visto McTominay con la Scozia, perché sono esperto della TV svizzera. L'ho visto giocare contro la Svizzera e devo dirti che mi ha un po' spaventato, perché non ho visto il vero McTominay. Dopo un infortunio è normale avere bisogno di tempo, solo che a Napoli il tempo non ce l'hai, perché in una grande squadra non hai tempo. È chiaro che questi giocatori stanno mancando in questo momento. Se McTominay non è quello di qualche mese fa, il Napoli è diverso. Non possiamo dimenticare queste cose".

Dzemaili sul mercato di gennaio: "Servono giocatori già pronti"

A gennaio si possono trovare buoni rinforzi per il Napoli? "Assolutamente sì, puoi trovare qualche giocatore interessante, puoi fare qualche scambio interessante, perché magari un giocatore non si trova benissimo in un'altra squadra. Tante operazioni di mercato a gennaio vengono fatte perché un allenatore conosce molto bene un giocatore. A gennaio però non c'è la preparazione. Secondo, non hai tempo. Terzo, il giocatore deve arrivare fisicamente bene. La condizione fisica è una delle cose più preoccupanti a gennaio, perché spesso prendi giocatori che magari in un'altra squadra non hanno giocato sempre. Prendere giocatori così non ha senso. Secondo me il Napoli, se deve fare uno o due acquisti, deve sicuramente mettere sul tavolo più soldi del solito. Perché a gennaio, se vuoi davvero dei giocatori forti, devi spendere cifre diverse. Il mercato di gennaio è strano. Non so quanto abbia senso andare a spendere 30 o 40 milioni per un giocatore che magari poi non ti dà quello che ti aspetti e che sopravvaluti anche nell'acquisto, perché alla fine non vale tutti quei soldi. Per me ha più senso se l'allenatore conosce bene un giocatore e dice di volerlo perché può aiutarlo da subito fino a giugno".

Il nome di Ndoye e il rinforzo che serve al Napoli

C'è qualche giocatore che consiglieresti al Napoli per gennaio, magari dal calcio svizzero? "Sì, uno dei giocatori che a me piacciono di più: Ndoye. Anche l'Inter era vicina. È un giocatore che ti fa spaccare le partite. Sono quei giocatori che oggi determinano. Però il valore di mercato è altissimo. Una volta che sei in Premier League, anche se valevi 10 milioni, ne vali subito 40, perché in Premier le valutazioni purtroppo sono così. Anche se dovrebbero essere diverse, ma il calcio è così".

Quale ruolo dovrebbe rinforzare maggiormente il Napoli?

"Non so, onestamente, è più una questione di ruoli. Di quale ruolo ha bisogno il Napoli in questo momento? Penso a un attaccante, sicuramente, ma per me serve anche un leader difensivo che possa gestire tutta la squadra. Un leader difensivo. Su tante cose Allegri, secondo me, ha ragione. Poi, quando i risultati non ti danno ragione, è chiaro che vieni criticato. La fase difensiva, come si faceva una volta, non si fa adesso. Ed è la prima cosa che bisogna reimparare, secondo me: tornare a fare i difensori, a saper giocare bene in difesa".

Il ricordo di Cavani, Lavezzi e Hamsik

Hai giocato con Cavani, Lavezzi e Hamsik: "L'altro giorno uno mi ha chiesto chi fosse più forte tra Cavani e Higuain. Siccome ho giocato con Cavani in un momento spettacolare, non posso che dire Cavani. Anche con tutti i movimenti che faceva, mi liberava tanto spazio. Faceva dei movimenti anche per i compagni. Per me Cavani, Lavezzi e Hamsik sono tra i giocatori più sottovalutati della nostra epoca. Erano giocatori pazzeschi. Avevamo davanti una bella scelta".