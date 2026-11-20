Podcast Flop Napoli, Turci: "La squadra è forte! Tutti devono assumersi le proprie responsabilità"

Tommaso Turci analizza le difficoltà del Napoli di Allegri, la fragilità difensiva, la collocazione tattica di De Bruyne e le insidie della sfida contro il Torino.

Tommaso Turci, giornalista Dazn, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Napoli-Torino? Credo che sarà una partita molto complessa, perché il Torino è una squadra insidiosa da affrontare. È una di quelle partite che vanno indirizzate fin dall'inizio, perché man mano che passano i minuti rischia di diventare davvero una gara scorbutica sotto tutti i punti di vista. Il risultato, inutile nasconderci, è la cosa che conta. Adesso tutto il resto passa in secondo piano, perché ci vorrà un ciclo di vittorie per risalire la china. Stavo studiando la partita e guardando un po' di numeri: puoi anche fare una buona prestazione come hai fatto contro la Lazio, però poi il risultato va a mascherare tutto. Bisogna vincere per lavorare anche con un po' più di fiducia, perché questo è quello che serve oggi al Napoli. La partita contro la Lazio ha dato qualche indicazione, quantomeno sotto il profilo del carattere e della voglia della squadra di uscire da questo momento, però è ancora troppo poco".

Si parla sempre più insistentemente di un possibile addio di Kevin De Bruyne a gennaio. Quanto sarebbe pesante perderlo proprio nel momento in cui il Napoli deve rincorrere?

"Quando queste indiscrezioni vengono fuori significa che c'è un'apertura da parte del giocatore, evidentemente anche la volontà di prendere in considerazione la possibilità di andarsene prima della fine della stagione. Essendo anche in scadenza, la mia sensazione è che nel medio-lungo termine De Bruyne andrà comunque via da Napoli. Credo però che sia importante trattenerlo, perché è un giocatore che può determinare in qualsiasi momento. È un giocatore molto diverso rispetto a quello che vediamo in Nazionale, come emerge dalle sue heatmap e dai numeri relativi ai passaggi chiave, perché ha proprio una collocazione differente sul rettangolo verde. Oggi credo che rappresenti un valore per il Napoli, ma bisogna anche capire quale sia la volontà del giocatore, perché trattenere un calciatore che non vuole restare può essere controproducente. Tutto quello che è emerso sui media, soprattutto relativamente alle situazioni di spogliatoio di questo inizio di stagione, fa pensare che De Bruyne stia valutando anche l'idea di poter andare via. Se fossi il Napoli o Allegri, chiaramente vorrei avere un giocatore così in squadra. Stiamo parlando di un grandissimo campione che, ovunque lo metti e qualsiasi funzione gli chiedi di svolgere, poi te la fa".

Con il Belgio De Bruyne riceve molti più palloni tra le linee, mentre nel Napoli è lui a effettuare tanti passaggi che rompono le linee avversarie. Qual è secondo te il suo ruolo ideale?

"Ha giocato bene anche da playmaker, sebbene credo che quello sia un ruolo abbastanza inedito per lui. È uno abituato a giocare sempre a ridosso dell'area di rigore avversaria, uno che ha l'ultimo passaggio, che fa del tiro una delle sue qualità principali. De Bruyne è uno che fa gol, parliamoci chiaro, è uno che deve determinare davanti. Poi è chiaro che capisce di calcio e, se lo metti davanti alla difesa, ha l'imbucata e sa verticalizzare. Però credo che un calciatore di questa dimensione, soprattutto in un campionato come quello italiano, negli spazi stretti della trequarti avversaria possa essere ancora determinante. Credo che questa collocazione sia dovuta anche alla difficoltà di inserirlo in un ruolo diverso, considerando le scelte e il sistema di gioco del Napoli. In alcune partite si è anche fatta di necessità virtù, vista l'assenza di Lobotka. È importante ritrovare questo giocatore quantomeno nella convinzione di restare a Napoli e di voler determinare con questa squadra. Se dobbiamo individuare il ruolo ideale di De Bruyne, ammesso che si possa ancora parlare di ruoli, secondo me è quello del rifinitore. Stiamo parlando di un grandissimo trequartista, forse il più grande degli ultimi dieci anni se andiamo a vedere i numeri".

Hai avuto modo di seguire tante volte il Napoli di Allegri da bordocampo. Quali sensazioni ti trasmette questa squadra rispetto a quelle delle passate stagioni?

"In questo Napoli vedo una certa fragilità difensiva, soprattutto nei duelli. Mi sembra che a volte nelle marcature e nei duelli individuali la squadra manchi un pochino. Questo l'ha portata a subire diversi gol, a conquistare alcuni risultati in maniera complessa oppure a non riuscire a portare a casa partite che magari erano state giocate anche nella maniera giusta. Vedo una squadra che concede tanto, come dice spesso anche il suo allenatore, sia a livello di tiri sia di situazioni per gli avversari. Il Maradona resta comunque uno stadio fantastico, che quando la squadra gira bene dà una mano importante. Ho vissuto Napoli-Roma da bordocampo, una partita pazzesca per i ribaltamenti di fronte e i gol da una parte e dall'altra: quello era il Maradona delle grandi serate. Lo stadio c'è, ma deve essere accompagnato dalla prestazione. Al di là delle scelte dell'allenatore e di quello che può essere mancato dal punto di vista tecnico da parte dello staff, credo che anche il livello di alcuni giocatori, soprattutto dietro, in certe situazioni sia venuto meno. L'allenatore deve arrivare dove non arriva la squadra, però anche la squadra deve metterci qualcosa in più in termini di attenzione e di duelli. Ho ancora negli occhi il gol di Adams a Venezia: vedere Rrahmani, che considero uno dei tre migliori difensori del nostro campionato per rendimento, anticipi di testa, attenzione e continuità negli ultimi cinque anni, farsi spostare così da un attaccante è qualcosa che mi è rimasto impresso. Tutti quanti, allenatore compreso, devono alzare il livello per uscire da questa situazione e non ci devono essere alibi. Bisogna ritrovare sul campo l'entusiasmo, la voglia di lottare e di sacrificarsi per il compagno. È quello che abbiamo visto quando il Napoli ha fatto stagioni strepitose, perché questo gruppo ha fatto grandi cose in passato".

Nelle ultime sette stagioni il Napoli concedeva mediamente 17 tocchi in area di rigore a partita, mentre quest'anno è arrivato a 32. Anche i dati sul pressing e sulla riaggressione sono negativi. Credi che questa squadra sia adatta al calcio di Allegri?

"È un tema, perché quando una squadra cambia le proprie attitudini, il proprio pensiero e il proprio modo di giocare mantenendo gli stessi interpreti, inevitabilmente si arriva a fare un po' di fatica in termini di prestazioni e, di conseguenza, di risultati. Per me l'esempio più eclatante di questo inizio di stagione è stato il cambiamento del sistema e del modo di giocare dell'Atalanta con Sarri, passando dalla difesa uomo su uomo a quella a zona. È una squadra che concede tantissimo e fa fatica anche con il pallone, perché non ci sono ancora gli automatismi. Non ho la risposta alla tua domanda, però posso dirti che secondo me questa squadra ha ancora le qualità per rimettere a posto la stagione. Stiamo parlando di una squadra oggettivamente forte, è inutile raccontarci che manca qualcosa e parlare sempre di mercato. Il Napoli, signori, è una squadra forte, fatta di grandi giocatori e di gente abituata a vincere, abituata anche alle situazioni in cui il pallone scotta. Tutti devono assumersi le proprie responsabilità e poi se ne può uscire. Non bisogna guardare al lungo periodo, ma ragionare come dice Simeone, partita dopo partita. Bisogna pensare innanzitutto a vincere contro il Torino, poi a fare una bella partita in Champions League e ritrovare entusiasmo anche lì, per poi andare a vincere nuovamente la settimana successiva. Si costruiscono così le stagioni, è quello che ci ha insegnato Conte quando ha vinto il campionato. Non bisogna fare le tabelline sul lungo termine, bisogna vincere, perché vincere ti permette anche di lavorare più serenamente durante la settimana. È quello che sta mancando al Napoli, che ha vinto troppe poche partite".