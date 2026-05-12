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Cittadinanza ADL, Vicepres. Consiglio Comunale: “Segnale importante per Napoli e il Maradona”

Cittadinanza ADL, Vicepres. Consiglio Comunale: “Segnale importante per Napoli e il Maradona”
Oggi alle 20:10Radio Tutto Napoli
di Antonio Noto
"L’ordine del giorno che era stato presentato, poiché nell’ultima seduta non aveva avuto il voto necessario per essere considerato valido".

Novità dal Consiglio Comunale di Napoli, dove è stata approvata a maggioranza la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. La vicepresidente del Consiglio, Flavia Sorrentino, è intervenuta su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

L’ordine del giorno è stato approvato?
"L’ordine del giorno che era stato presentato, poiché nell’ultima seduta non aveva avuto il voto necessario per essere considerato valido, è stato nuovamente ripresentato in aula. Dopo una breve discussione, dove ciascun consigliere ha espresso la propria posizione, abbiamo proceduto con la votazione ed è passato a maggioranza. Un solo voto contrario, un astenuto e tutti gli altri favorevoli."

Era fondamentale ratificare questo voto?
"Era fondamentale che il Consiglio Comunale, che rappresenta il popolo perché i consiglieri comunali hanno un mandato popolare, potesse esprimersi. Il Consiglio si è espresso e quindi l’indirizzo dato alla giunta e al sindaco è quello di procedere. Era necessaria una votazione a maggioranza e adesso bisognerà soltanto attendere i tempi tecnici e procedurali affinché la giunta possa fare delibera e poi comunicare la data per il conferimento pubblico della cittadinanza onoraria."

Si saprà chi ha votato contro e chi si è astenuto?
"Le sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming e quindi pubbliche nel momento in cui avvengono, oltre a essere reperibili successivamente. I dati emergono attraverso il comunicato dell’ufficio stampa e i verbali. È tutto pubblico e trasparente. Però, come ci eravamo detti l’ultima volta, l’indirizzo c’era, la volontà c’era e adesso abbiamo raggiunto questo risultato."

Questa cittadinanza onoraria può contribuire a distendere i rapporti tra il Comune e De Laurentiis?
"Me lo auguro proprio. Penso sia importante che il Presidente comprenda che le critiche arrivate anche da alcuni consiglieri comunali non sono di tipo personale, non sono legate ad antipatie o simpatie, ma riguardano un rapporto sereno di gestione tra il Consiglio Comunale e il Presidente del Calcio Napoli. Mi auguro che questo sia un segnale distensivo nei confronti del Presidente e soprattutto per la città, per le infrastrutture, per lo stadio e per tutto quello che rappresenta il Napoli."

Quanto è importante il rapporto tra il club e la città?
"Non dobbiamo mai dimenticare che la priorità è la città, la squadra del cuore della città e il lavoro che bisogna fare sia per tenere il Maradona all’altezza del grande tifo che abbiamo a Napoli, sia perché tifare Napoli vuol dire anche tifare per la crescita turistica e per lo sviluppo economico della città stessa."