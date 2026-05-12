Podcast Cittadinanza ADL, Vicepres. Consiglio Comunale: “Segnale importante per Napoli e il Maradona”

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"L’ordine del giorno che era stato presentato, poiché nell’ultima seduta non aveva avuto il voto necessario per essere considerato valido".

Novità dal Consiglio Comunale di Napoli, dove è stata approvata a maggioranza la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. La vicepresidente del Consiglio, Flavia Sorrentino, è intervenuta su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

L’ordine del giorno è stato approvato?

"L’ordine del giorno che era stato presentato, poiché nell’ultima seduta non aveva avuto il voto necessario per essere considerato valido, è stato nuovamente ripresentato in aula. Dopo una breve discussione, dove ciascun consigliere ha espresso la propria posizione, abbiamo proceduto con la votazione ed è passato a maggioranza. Un solo voto contrario, un astenuto e tutti gli altri favorevoli."

Era fondamentale ratificare questo voto?

"Era fondamentale che il Consiglio Comunale, che rappresenta il popolo perché i consiglieri comunali hanno un mandato popolare, potesse esprimersi. Il Consiglio si è espresso e quindi l’indirizzo dato alla giunta e al sindaco è quello di procedere. Era necessaria una votazione a maggioranza e adesso bisognerà soltanto attendere i tempi tecnici e procedurali affinché la giunta possa fare delibera e poi comunicare la data per il conferimento pubblico della cittadinanza onoraria."

Si saprà chi ha votato contro e chi si è astenuto?

"Le sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming e quindi pubbliche nel momento in cui avvengono, oltre a essere reperibili successivamente. I dati emergono attraverso il comunicato dell’ufficio stampa e i verbali. È tutto pubblico e trasparente. Però, come ci eravamo detti l’ultima volta, l’indirizzo c’era, la volontà c’era e adesso abbiamo raggiunto questo risultato."

Questa cittadinanza onoraria può contribuire a distendere i rapporti tra il Comune e De Laurentiis?

"Me lo auguro proprio. Penso sia importante che il Presidente comprenda che le critiche arrivate anche da alcuni consiglieri comunali non sono di tipo personale, non sono legate ad antipatie o simpatie, ma riguardano un rapporto sereno di gestione tra il Consiglio Comunale e il Presidente del Calcio Napoli. Mi auguro che questo sia un segnale distensivo nei confronti del Presidente e soprattutto per la città, per le infrastrutture, per lo stadio e per tutto quello che rappresenta il Napoli."

Quanto è importante il rapporto tra il club e la città?

"Non dobbiamo mai dimenticare che la priorità è la città, la squadra del cuore della città e il lavoro che bisogna fare sia per tenere il Maradona all’altezza del grande tifo che abbiamo a Napoli, sia perché tifare Napoli vuol dire anche tifare per la crescita turistica e per lo sviluppo economico della città stessa."