Podcast Scambio Lucca-Davis? Tmw: solo un'idea, ma l'Udinese chiederebbe un conguaglio

Lorenzo Di Benedetto di TMW fa il punto sul mercato del Napoli: "Lo scambio di prestiti Lucca-Keinan Davis è un'idea molto concreta":

Lorenzo Di Benedetto, vice-direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Scambio Lucca-Davis con l'Udinese? Per il momento parliamo di idee, perché siamo soltanto al 21 ottobre, ma è una soluzione che potrebbe accontentare un po' tutti. In caso di scambio di prestiti il Napoli dovrebbe riconoscere anche un conguaglio all'Udinese, perché in questo momento il valore dei due giocatori è diverso. Davis è reduce da una grande stagione, anche se quest'anno sta facendo un po' più di fatica. Lucca invece sta attraversando un periodo abbastanza complicato, ma proprio a Udine aveva fatto molto bene. Un ritorno in prestito per sei mesi potrebbe fargli bene e l'Udinese lo riabbraccerebbe volentieri, magari guadagnando anche qualcosa dall'operazione. Bisognerà capire cosa succederà quando i due club si metteranno intorno a un tavolo. È ancora molto presto, ma l'idea è molto concreta e vedremo se da qui a gennaio si potrà arrivare a un accordo".

McTominay è tornato protagonista con una doppietta. Come pensi possa finire la questione del rinnovo?

"Per il bene del Napoli deve finire bene. L'ho detto tante volte: per me Scott McTominay è il miglior giocatore della Serie A. Quando hai il miglior giocatore del campionato nella tua squadra devi fare di tutto per convincerlo a restare. Fosse stato per me avrebbe già rinnovato da tempo. Ho qualche dubbio sulle tempistiche del Napoli e l'esempio di Kvaratskhelia deve far riflettere. Il georgiano arrivò con uno stipendio relativamente basso, vinse lo Scudetto da protagonista e quando si parlava di rinnovo De Laurentiis sottolineava che avesse ancora tanti anni di contratto. Alla lunga anche il giocatore può stancarsi se ciò che fa non viene riconosciuto. Non sto dicendo che con McTominay finirà nello stesso modo, ma il Napoli deve muoversi. Anche per quello che trasmette nello spogliatoio è un giocatore fondamentale. Il suo valore per questa squadra è inestimabile".

La vittoria contro il Bodø/Glimt ha cancellato i dubbi sul Napoli di Allegri? E che partita ti aspetti contro la Roma?

"No, la partita contro il Bodø/Glimt non cancella nessun dubbio. Allegri resta sotto esame. Il Napoli finora non è stato convincente, anche se bisogna riconoscere che in alcune circostanze è stato sfortunato. Contro il Bodø/Glimt ha avuto anche qualche episodio favorevole, ma ha comunque subito tre gol e deve assolutamente migliorare. Per Napoli-Roma mi aspetto una gara complicata. Secondo me in questo momento la Roma è molto più squadra rispetto al Napoli. Poi le partite vanno giocate e una sfida del genere ha sempre un sapore particolare, ma se la Roma gioca da Roma per gli azzurri sarà molto difficile. Bisognerà considerare anche le assenze dei giallorossi, perché ci sono diversi problemi fisici. Ma se devo indicare una favorita alla vigilia, per me la Roma parte davanti al Napoli".

Il Napoli ha ammesso di voler ringiovanire la rosa. Quanto potrà incidere il mercato di gennaio?

"Il Napoli avrebbe voluto ringiovanire la rosa già in estate, ma non ha potuto farlo. Il mercato a saldo zero è stato un problema e non c'era la volontà di De Laurentiis di effettuare grandi investimenti. Il presidente aveva detto chiaramente che non bisognava comprare, ma eventualmente cedere qualcuno. A gennaio credo che molto dipenderà dalla posizione in classifica. Siamo ancora all'inizio e il campionato è tutto da scrivere. Se il Napoli dovesse riagganciarsi al treno Champions, penso sarebbe più semplice effettuare degli investimenti; altrimenti potrebbe diventare più complicato. Inciderà anche il cammino europeo, sebbene l'ultima giornata della League Phase arrivi praticamente a ridosso della chiusura del mercato. Alcune valutazioni dovranno quindi essere fatte prima. Una cosa però credo sia chiara: Allegri si aspetta qualcosa dal mercato e si aspetterà degli interventi già a gennaio".