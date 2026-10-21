Podcast De Bruyne play, Imparato: "Che mossa di Allegri! Lang? Non mi dispiace per niente"

Gaetano Imparato analizza il 4-2 del Napoli contro il Bodø/Glimt: "Ci sono stati passi avanti, ma bisogna ancora lavorare tanto sulla fase difensiva".

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Non bisogna fare lo stesso errore commesso dopo il Frosinone, fatte le dovute proporzioni. Dopo quella vittoria sembrava fosse stato risolto tutto. Contro il Bodø/Glimt abbiamo visto cose positive, ma anche aspetti sui quali bisogna lavorare ancora tanto, a partire dalla solita questione della fase difensiva. Allegri è stato molto obiettivo quando ha spiegato che il Napoli deve impedire agli avversari di entrare con troppa facilità in area. Significa fare meglio interdizione, chiudere le linee di passaggio e posizionarsi diversamente quando bisogna rincorrere. I passi avanti però ci sono stati. In altre occasioni avevamo avuto la sensazione che il Napoli non riuscisse neppure ad anestetizzare le partite una volta passato in vantaggio, mentre stavolta in alcuni momenti è riuscito a gestire bene il pallone. Tra le note positive metto anche Giovane, che ormai ha letteralmente scalzato Lucca nelle gerarchie, e McTominay, che sta tornando quello che conosciamo e sembra essersi lasciato alle spalle il periodo successivo all'operazione. Adesso Allegri avrà anche maggiori possibilità di ruotare gli uomini".

Ti è piaciuta la prestazione di Noa Lang? Può sfruttare questo periodo per conquistarsi definitivamente il Napoli?

"A me Lang non dispiace per niente. Credo che alla fine possa essere stato penalizzato da una serie di equivoci, doppioni e adattamenti. Quando gli viene consentito di giocare alla sua maniera, sulla fascia e attaccando in velocità come faceva al PSV, può essere un calciatore molto utile. Adesso potrebbe avere una serie di partite nelle quali giocare con maggiore tranquillità mentale e mostrare le proprie caratteristiche. È un contropiedista ideale e, se Allegri riuscirà a costruire un Napoli capace anche di abbassarsi e ripartire in maniera cinica, sulla sinistra Lang può fare il suo gioco. Deve però essere ancora sgrezzato in alcune situazioni. Se arriva al tiro deve calciare con maggiore convinzione, perché a volte le sue conclusioni sembrano quasi dei cross. E quando deve crossare deve migliorare nella precisione. Sono dettagli sui quali può ancora crescere".

Allegri ha utilizzato De Bruyne anche davanti alla difesa. Può essere questa una soluzione importante per il futuro?

"Allegri parla molto con i giocatori, anche individualmente, quindi sicuramente c'è un confronto continuo. Credo però che la posizione di De Bruyne dipenda soprattutto dalle caratteristiche del centrocampo che hai a disposizione. Se avessi una mediana già perfettamente strutturata potresti permetterti di lasciare De Bruyne completamente libero più avanti. Nella situazione attuale, invece, Allegri è stato intelligente a utilizzarlo davanti alla difesa. Conoscendo le qualità del giocatore, ha trovato una soluzione che gli ha permesso anche di far riposare Lobotka. Guardiamo tutti i lanci in profondità e la qualità del passaggio di De Bruyne, ma contro il Bodø/Glimt ha recuperato anche diversi palloni. Può quindi svolgere una doppia funzione: partecipare alla costruzione offensiva senza far perdere al Napoli capacità di interdizione. Una soluzione interessante potrebbe essere anche una sorta di 3-5-2, con Lobotka davanti alla difesa e De Bruyne più avanzato, trasformandolo sostanzialmente in un 3-4-1-2. Kevin avrebbe così maggiore libertà alle spalle delle punte. Allegri può trovare diverse soluzioni, ma la cosa importante è costruire intorno a lui un centrocampo che gli permetta di esprimere tutte le sue qualità".