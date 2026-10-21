Podcast Prof. Trombetti: "Allegri allenatore top! Lobotka rallenta gioco, De Bruyne..."

Show del Napoli che ieri ha battuto 4-3 il Bodo in Champions. E show di De Bruyne in cabina di regia. Il professor Guido Trombetti è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Abbiamo avuto la dimostrazione ieri di quanto Allegri sia un tecnico di grande valore. Ha fatto una rivoluzione che nessuno poteva mai immaginare. Avere il coraggio di tenere Lobotka in panchina e rischiare De Bruyne in quella posizione è stata una mossa vincente. Il Napoli non ha giocatori che accelerano, sono tutti infortunati. Col tic-toc di Lobotka e Gilmour non riuscivi mai ad andare in profondità, ieri invece abbiamo visto un modo diverso di interpretare, col lancio lungo e aperture con cui hai guadagnato due tempi di gioco. Il problema vero è che non si può pensare che questa sia la soluzione per tutte le partite. Non credo che De Bruyne sia in grado di reggere 30-40 partite di seguito e quando non c'è lui sostituirlo sarà difficile".

"Come consolidare il Napoli? Eccesso di rotazioni significa confusione, intanto. Ma ora sarà la sapienza di Allegri a permettere al Napoli di consolidare il Napoli. Ripeto, con chi verrà sostituito De Bruyne? Con Lobotka fai un altro gioco, lui rallenta il gioco oltre la metà campo, lo preferisco dal centrocampo in giù. Allegri dovrà trovare subito una soluzione".