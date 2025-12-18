Radio TN Critiche per il gioco? Ciaschini: "Non dipende da loro. E poi sanno incidere in corsa"

vedi letture

Giorgio Ciaschini, vice storico di Ancelotti, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android). “Mi aspetto una partita molto tattica. Conte e Allegri sono allenatori pratici, concreti, più orientati al risultato che allo spettacolo. Entrambi non hanno ancora tutti gli effettivi al 100% e questo renderà la sfida ancora più studiata”.

Quanto possono incidere gli allenatori in una competizione così breve?

“Moltissimo. In partite secche come queste contano gli episodi, ma soprattutto la capacità dell’allenatore di leggere la gara in corsa e di intervenire con i cambi giusti”.

Si critica spesso Conte e Allegri per il “gioco”: cosa ne pensa?

“Il gioco dipende dai giocatori. Se hai grandi campioni fai anche spettacolo. Conte e Allegri sono allenatori vincenti e concreti: alla fine resta il risultato, il resto passa in secondo piano”.

Un giudizio sulla Supercoppa in Arabia Saudita?

“Sarebbe stato meglio giocarla in Italia, ma oggi il calcio segue soprattutto logiche economiche. Bisogna accettarlo”.

De Laurentiis: quanto ha dato al Napoli?

“Tantissimo. Ha preso il club in Serie C e lo ha portato stabilmente ai vertici. I napoletani dovrebbero tenerselo stretto”.

Un pensiero su Carlo e Davide Ancelotti?

“Carlo come ct del Brasile vivrà un’esperienza straordinaria. Davide è giovane, ha tempo: deve crescere passo dopo passo, come ha fatto suo padre”.