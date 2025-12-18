Ufficiale Radio Tutto Napoli, affidata a 24 ORE System la raccolta pubblicitaria

TuttoNapoli.net e il network TUTTOmercatoWEB compiono un nuovo passo nell’evoluzione dell’informazione sportiva con Radio TuttoNapoli, la prima visual-radio interamente dedicata al Napoli, pensata per offrire ai tifosi un’esperienza moderna, continua e accessibile ovunque. In un panorama mediatico in cui i contenuti digitali, l’on demand e la fruizione multipiattaforma rappresentano il presente, Radio TuttoNapoli si propone come progetto crossmediale capace di integrare informazione, video, streaming e podcast in un unico ecosistema.

Alla storica autorevolezza di TuttoNapoli.net - che raggiunge oltre 1 milione di utenti unici mensili e conta 94 mila utenti attivi sulla propria app - s'è affiancata una programmazione live quotidiana, sette giorni su sette, pensata per accompagnare il pubblico in ogni momento. RTN sarà disponibile online su Tuttonapoli.net, in streaming su Radiotuttonapoli.net, tramite app iOS e Android, in formato visual su Radio TuttoNapoli TV, sulle principali piattaforme podcast (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast) e tramite app sulle smart TV abilitate.

Con RTN, la redazione di TuttoNapoli.net conferma la volontà di innovare e ampliare il proprio modo di fare informazione: una radio digitale, visibile, partecipata, senza limiti e sempre connessa al mondo Napoli. “Con RTN facciamo un passo decisivo nell’evoluzione del nostro modo di raccontare il Napoli. Vogliamo offrire un’informazione più vicina ai tifosi, più immediata e presente su ogni piattaforma” - ha dichiarato Antonio Gaito, direttore di Radio TuttoNapoli. “La nostra forza è sempre stata il rapporto con il pubblico: con RTN lo ampliamo, con l’obiettivo di essere ogni giorno un punto di riferimento per chi vive di passione azzurra”.

La raccolta pubblicitaria è affidata alla 24 ORE System, partner dal 2023 del Network TUTTOmercatoWEB e che nel corso degli anni ha esteso le sue concessioni coprendo tutto l’ampio ambito multimediale del mondo TMW: nel corso del 2025 sono partite con grande successo le pianificazioni sia sulla parte audio che su quella visual (ed in particolare sulle connected TV) delle 3 radio esistenti (TMW Radio, Radio Bianconera e Radio FirenzeViola) e ora la vendita viene estesa anche alla nuova Radio TuttoNapoli.