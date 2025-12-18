Podcast Da Milano, Fedele: "Il Napoli ha un fenomeno, lo prenderei subito e gli dò le chiavi!"

Furio Fedele, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Non benissimo fin qui Allegri per i punti persi contro le neopromosse, sono stati dieci punti persi. Il campionato è equilibrato, per fortuna non ci sono più squadre materasso. Supercoppa? Io già non ho accettato l'eliminazione dalla Coppa Italia, figurarsi uscire subito ora con un trofeo che si può vincere con due partite. Non è possibile che un allenatore come Allegri non vinca con le neopromosse in casa. Se fai i conti,

Hojlund? Per noi è assolutamente un rimpianto. Al di là di Lukaku, nel mio Napoli, fossi io l'allenatore, sarebbe sempre titolare. Anche perché non mi sembra che Lukaku ora possa subito tornare al top della forma. Io sono contento che, dopo essere stato l'eroe del Napoli e poi sempre in panchina, torna Politano. Per me può essere importante in qualsiasi squadra".

"Leao? Magari potrebbe giocare la finale, se il MIlan dovesse battere il Napoli".

"Rabiot? Io lo scambierei per McTominay. Parliamo di un vero fenomeno, è stato il miglior giocatore della Serie A. Anzi, gli dò le chiavi del Milan. Ha una forza, una potenza e una visione di gioco e una rabbia che apprezzo. Per me è di gran lunga superiore a qualsiasi altro giocatore che gioca nel suo ruolo".