Radio TN Da Milano, Letizia: "Rabiot non lo cambio con McTominay. Ma in attacco..."

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli

"La casella in cui il Napoli è nettamente più forte del Milan è l'attaccante, perché il Napoli ne ha addirittura due, aspettando Lukaku. I due attuali, Hojlund e Lucca, al Milan oggi sarebbero nettamente titolari. Rabiot non lo cambio con McTominay e nessun altro. Voi direte che è l'Mvp del campionato, vero, ma non cambio se la differenza tra i due è minima, come in questo caso".

"Leao non recupera ma dovrebbe andare in panchina. Sarà importante possa star bene per il campionato. La Supercoppa è importante se la vinci, ma se non la vinci nessuno si spacca la testa".

"Ho stima di Conte, ma Allegri per come parla in conferenza e per i rapporti con società, giornalisti e giocatori è più bravo secondo me. Ma parliamo comunque di due grandi allenatori.

"Duelli? Bartesaghi è acerbo, anche se attento in fase difensiva. Il duello può vincerlo Politano. Dall'altra parte, invece, cambia tutto essendoci Saelemaekers contro Spinazzola. Ma vediamo quale duello sarà decisivo".