Podcast Dazn, Budel: "Dura quando si chiudono, ma il Napoli ha troppa ansia di far gol"

Alessandro Budel, ex calciatore e oggi commentatore DAZN, è intervenuto nel corso di "Anteprima Serie A"

Basta la mancanza di energie a spiegare le difficoltà del Napoli? "Penso di sì, che sia comunque una giustificazione perché giocare sempre con gli stessi può togliere qualcosa. Avere qualche forza fresca, qualcuno che dà quella linfa vitale può solo far bene. Quindi in un momento in cui non ci sono cambi e possono giocare solo quelli, ci sta che un poco di stanchezza anche mentale si possa sentire. È un peccato che il Napoli abbia perso quattro punti con squadre che lottano per la salvezza, però il campionato di Serie A è così, si affrontano squadre toste che si chiudono".

Il Napoli sta cercando meno l'ampiezza: "Dipende da ogni partita, quello che vivi al momento, magari le giocate che vedono all'interno del campo i giocatori: a volte cerchi di verticalizzare subito pensando di fare la cosa giusta, e invece ti vai a chiudere e perdi la palla facilmente. Quindi devi avere quella giusta tranquillità per sapere che prima o poi le partite le grandi squadre le sbloccano negli ultimi 15-20 minuti, quando sei 0-0 contro una squadra che lotta per salvarsi c'è un'altra partita che inizia in quei minuti. Il Napoli dovrebbe avere quella tranquillità e non avere l'ansia di far gol a tutti i costi, ecco di allargare il gioco e cercare di sfiancare un po' l'avversario".

Contro un Sassuolo riposato, giocando sempre con gli stessi dobbiamo aspettarci un Napoli in scia di quello visto con il Parma? "Il Napoli ha saputo reagire tante volte. Anche dopo il pareggio contro il Verona ha fatto una grandissima partita a San Siro con l'Inter dove probabilmente avrebbe meritato di vincere. Ha sempre reagito. L'unica nota stonata è stata contro il Parma dove tutti si aspettavano una partita diversa. È stato un po' un passo falso, però credo che il Napoli sa benissimo i punti che ha perso e avrà voglia di riconquistarli".

Sulla corsa Scudetto: "Credevo che la Juventus fosse fuori dal giro Scudetto, invece con Spalletti soprattutto nell'ultimo mese è cambiata e quindi penso che possa rientrare. È ancora lunga. Sei punti sono tanti, è un ottimo bottino per l'Inter, però non è ancora abbastanza perché poi ci saranno le coppe. Dipenderà anche da chi andrà più avanti in Champions tra Inter e Napoli, mentre il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe, però a livello di identità tattica penso che sia indietro rispetto alle altre squadre. Non so fino a quando riuscirà a tenere botta il Milan. La Roma non credo possa rientrare nel giro Scudetto perché ha qualcosa in meno. Quindi penso siano queste quattro squadre che se la giocheranno fino alla fine".